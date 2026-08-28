Razkrili vzrok smrti igralke Shelley Fabares

Shelley Fabares je umrla zaradi pljučnice, je pet dni po njeni smrti potrdila njena družina. 82-letnica je umrla 22. avgusta v Los Angelesu, ob njej pa so bili v zadnjih trenutkih njeni najbližji. Igralka se je že v preteklosti spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami. Diagnosticirali so ji avtoimunski hepatitis, bolezen, pri kateri imunski sistem napada jetrne celice, leta 2000 pa je prestala presaditev jeter. Pred tem je skoraj dve leti čakala na ustreznega darovalca.

Njena družina je novico o smrti sporočila dan po njenem slovesu in se ji poklonila s čustvenimi besedami. "Za svojo družino in prijatelje je bila Shelley vir ljubezni, moči, smeha in tolažbe. Bila je predana žena, ljubljena mačeha, hči, sestra, nečakinja, teta, družinska članica in zvesta prijateljica, katere toplina, radodarnost, smisel za humor in milina so pustili trajen pečat v življenjih vseh, ki so jo poznali. Imela je izjemno sposobnost, da so se ljudje ob njej počutili dobrodošle, cenjene in ljubljene," so zapisali.

Zvezdnica je zaslovela kot Mary Stone v priljubljeni seriji The Donna Reed Show, v kateri je začela nastopati kot najstnica. Uspešna pa ni bila le kot igralka. Leta 1962 je s pesmijo Johnny Angel osvojila prvo mesto ameriške glasbene lestvice Billboard Hot 100. V šestdesetih letih je trikrat zaigrala tudi ob Elvisu Presleyju. Skupaj sta nastopila v filmih Girl Happy iz leta 1965, Spinout iz leta 1966 in Clambake, ki je izšel leto pozneje.