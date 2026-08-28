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Razkrili vzrok smrti igralke Shelley Fabares

Los Angeles, 28. 08. 2026 18.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Shelley Fabares

Pet dni po smrti ameriške igralke in pevke Shelley Fabares je njena družina razkrila vzrok smrti. 82-letna zvezdnica, ki je bila med drugim znana po vlogah v serijah The Donna Reed Show in Coach ter treh filmih z Elvisom Presleyjem, je umrla zaradi pljučnice.

Shelley Fabares je umrla zaradi pljučnice, je pet dni po njeni smrti potrdila njena družina. 82-letnica je umrla 22. avgusta v Los Angelesu, ob njej pa so bili v zadnjih trenutkih njeni najbližji. Igralka se je že v preteklosti spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami. Diagnosticirali so ji avtoimunski hepatitis, bolezen, pri kateri imunski sistem napada jetrne celice, leta 2000 pa je prestala presaditev jeter. Pred tem je skoraj dve leti čakala na ustreznega darovalca.

Razkrili vzrok smrti igralke Shelley Fabares
Razkrili vzrok smrti igralke Shelley Fabares
FOTO: Profimedia

Njena družina je novico o smrti sporočila dan po njenem slovesu in se ji poklonila s čustvenimi besedami. "Za svojo družino in prijatelje je bila Shelley vir ljubezni, moči, smeha in tolažbe. Bila je predana žena, ljubljena mačeha, hči, sestra, nečakinja, teta, družinska članica in zvesta prijateljica, katere toplina, radodarnost, smisel za humor in milina so pustili trajen pečat v življenjih vseh, ki so jo poznali. Imela je izjemno sposobnost, da so se ljudje ob njej počutili dobrodošle, cenjene in ljubljene," so zapisali.

Zvezdnica je zaslovela kot Mary Stone v priljubljeni seriji The Donna Reed Show, v kateri je začela nastopati kot najstnica. Uspešna pa ni bila le kot igralka. Leta 1962 je s pesmijo Johnny Angel osvojila prvo mesto ameriške glasbene lestvice Billboard Hot 100. V šestdesetih letih je trikrat zaigrala tudi ob Elvisu Presleyju. Skupaj sta nastopila v filmih Girl Happy iz leta 1965, Spinout iz leta 1966 in Clambake, ki je izšel leto pozneje.

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Pozneje se je vrnila predvsem na televizijske zaslone. Med drugim je nastopila v seriji One Day at a Time, eno svojih najbolj prepoznavnih vlog pa je dobila kot Christine Armstrong v humoristični seriji Coach. Vloga ji je prinesla dve nominaciji za nagrado emmy.

Shelley Fabares in Elvis Presley v filmu Spinout
Shelley Fabares in Elvis Presley v filmu Spinout
FOTO: Profimedia

Poleg igralske in glasbene kariere se je Fabaresova zavzemala za ozaveščanje o alzheimerjevi bolezni, za katero je zbolela njena mama, ter zbirala sredstva za raziskave bolezni. Podpirala je tudi številne pobude na področju človekovih pravic. Igralka je bila od leta 1984 poročena z igralcem Mikom Farrellom, znanim po seriji M*A*S*H. Spoznala sta se med snemanjem televizijskega filma Memorial Day leta 1983, skupaj pa sta ostala vse do njene smrti. Za seboj je pustila moža Mika Farrella ter njegova otroka iz prejšnjega zakona, Erin in Michaela.

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