Razkrili vzrok smrti mlade igralke

Mya-Lecia Naylor je že kot otrok vstopila v svet filma, zaigrala je v serijah, kot so Millie Inbetween, Almost Never in Naravnost fantastično ter filmih, kot sta Atlas oblakov in Code Red. Kot je povedala v intervjuju, je imela pred seboj jasno začrtano pot. A aprila je udarila žalostna novica, da je dekle umrlo.

Zdaj je v javnost prišlo tudi uradno poročilo mrliškega oglednika, njegov pomočnik Toby Watkin pa je medijem razložil, kaj se je dogajalo. Igralko so našli mrtvo v sobi, kajti tragično je končala svoje življenje z obešanjem. V poročilu je še zapisano, da dekle ni imela depresije, o samomoru ni razmišljala, vse skupaj je le splet nesrečnih naključij. 16-letnica je namreč burno reagiralo na odločitev staršev o prepovedi obiska zabave. Starša sta bila namreč mnenja, da se mora resneje posvetiti šoli, kajti bližali so se testi.

Oglednik v krvi ni našel sledi alkohola in drog: "Iskreno menim, da je dekle želelo pokazati samo svoje nezadovoljstvo, resnično verjamem, da tega ni nameravala storiti." Družina in preiskovalci so pregledali tudi njen mobilni telefon, računalnik, družbena omrežja in niso našli dokazov, da bi dekle razmišljalo o samomoru. Nesrečno smrt so zato označili za tragično 'nespretnost'.