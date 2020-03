Razkrili vzrok smrti mladega igralca: usoden je bil fentanil

"Sedmega januarja je umrl moj čudoviti sin. Imel je 27 let in imel je svet pod nogami," je v žalostnem zapisu sporočila Jane Badler, mati mladega obetavnega igralca Harryja Hainsa , ki je nenadoma umrl: "Na žalost se je boril z duševno boleznijo in zasvojenostjo. Briljantna iskrica je svetila prekratko. Harry, pogrešala te bom vsak dan mojega življenja."

Igralec, ki je zaigral v serijah, kot so Ameriška grozljivka, Sneaky Pete in The OA je umrl 7. januarja. Mrliški oglednik iz okrožja Los Angeles je zdaj razglasil vzrok smrti – vzrok je bil "naključna zastrupitev s fentanilom". Fentanil je močan sintetičen opioid, ki je približno 40-50 krat močnejši kot čisti heroin in 80-100 krat močnejši kot morfij. Njegovi učinki so podobni tistim od heroina ter drugih opioidov, povzročal pa naj bi manjšo evforijo ter močnejše zaviranje dihanja, protibolečinsko delovanje ter sedacijo.

"Zelo sem hvaležna vsem, ki so želeli izvedeti več o Harryju. Harry je bil blagoslovljen z lepoto, talentom in sijajem. Toda boril se je z globoko motnjo spanja, ki je privedla do življenjske odvisnosti od zdravil. Šele zdaj vidim, kako zelo se je trudil in kako močan je bil njegov boj. Tako sem ponosna nanj. Harry se je boril za tiste, ki se počutijo marginalizirane ali drugačne," je konec januarja še zapisala njegova mati.