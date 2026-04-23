Razkrili vzrok smrti najstnice, ki so jo našli v pevčevem avtomobilu

V javnost so vendarle prišle informacije o vzroku smrti najstnice, ki so jo septembra umorjeno našli v prtljažniku pevčevega avtomobila. Celeste Rivas Hernandez je podlegla vbodnim ranam, navaja poročilo mrliškega oglednika, kot glavnega osumljenca za njen umor pa policija obravnava 21-letnega Davida Anthonyja Burkea, z umetniškim imenom D4vd.

Kot je zapisano v obdukcijskem poročilu, je na najstničinem truplu sedem vbodov povzročilo več različnih predmetov in ga policija obravnava kot umor. Pevca so pred dnevi tako obtožili umora prve stopnje osebe, mlajše od 14 let, in izmaličenja trupla. 21-letnik se je izrekel za nedolžnega. Sodeč po poročilu, ima truplo najstnice hujše vbodne rane na zgornjem delu; ko so ga našli, naj bi bilo dekle mrtvo že več tednov, zato so le s težavo ugotovili barvo njenih oči, saj je degradacija že tako napredovala. Manjkalo naj bi tudi nekaj delov telesa, zato je veliko medijev poročalo, da je bilo truplo razkosano.

Poročilo so javno objavili šele po več mesecih, saj je sodnik novembra odločil, da ga na prošnjo policije zadržijo v tajnosti. Tožilstvo se je sedaj strinjalo, da objavo dovoli.

Osumljenec v zaporu

D4vda so pred kratkim aretirali, ko je tožilstvo podalo obtožnico, pa so ga premestili v zapor, v katerem na sojenje čaka tudi Nick Reiner, sin režiserja Roba Reinerja, ki je decembra umoril svoja starša. Kot trdi tožilstvo, naj bi Burke najstnico umoril, ker mu je grozila, da bo izdala, da sta imela spolne odnose, odkar je bila stara 13 let, on pa se je bal, da bi mu njene obtožbe uničile kariero. Poročilo kriminalistov navaja, da naj bi 21-letnik Celeste umoril z uporabo ostrega predmeta, približno dva tedna pozneje pa truplo razkosal.