Razkrit nov pogovor med Andrewom in Epsteinom, vse več pozivov k pojasnilom

Več demokratskih članov odbora, ki preiskuje primer Jeffreyja Epsteina, Andrewa poziva, naj odgovori na odprta vprašanja v povezavi z Epsteinom. Ker mlajši brat kralja Karla III. ne živi v ZDA, predlagajo, naj se prostovoljno javi k pričanju. Ob tem so se v javnosti pojavila nova dopisovanja med Andrewom in Epsteinom iz leta 2010.

Prah se okoli Andrewa Mountbattena Windsorja tudi po odvzemu vseh nazivov in prestižnega domovanja še naprej ne poleže. Štirje demokratski člani ameriškega odbora, ki preiskuje primer pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, so ga namreč pozvali, naj odgovori na vprašanja, povezana z Epsteinom. Kljub temu pa naj odbor, v katerem imajo sicer večino republikanci, kot poroča BBC, ne bi podprl poziva Andrewa k pričanju.

Princ Andrew FOTO: AP icon-expand

Član ameriškega predstavniškega doma Raja Krishnamoorthi je za BBC Andrewa pozval, naj se prostovoljno pojavi in preda informacije. Morebiten sodni poziv bi namreč le stežka izvršili, saj mlajši brat kralja Karla III. ne živi v ZDA. "Če pa Andrew želi priti v Združene države ali je tukaj, potem je pod jurisdikcijo ameriškega kongresa in pričakujem, da bo pričal. Navsezadnje želimo vedeti, kaj se je zgodilo, ne le zato, da bi preživelim zagotovili pravico, ampak da bi preprečili, da bi se to kdaj ponovilo," je dodal Krishnamoorthi.

V javnosti nova dopisovanja med Andrewom in Epsteinom

V javnost so ob tem prišla tudi nova elektronska sporočila med takrat še princem in Epsteinom iz leta 2010 - vse skupaj le nekaj mesecev po tem, ko so Epsteina izpustili iz zapora. Kot poroča Sky News, mu je Epstein predlagal, da se aprila v Londonu sreča z ameriškim bankirjem Jesom Staleyjem. Andrew je odgovoril, da ga takrat ne bo v Evropi, in predlagal, da bi New York lahko obiskal kasneje tega leta. Kot je še predlagal, bi bilo "dobro, da se srečamo osebno". Andrewa in Jeffreyja so decembra istega leta nato skupaj fotografirali v newyorškem Central Parku. Andrew je trdil, da sta se sestala, da bi zaključila njuno prijateljstvo.

Da bi moral Andrew pomagati pri razkrivanju resnice in da bi moral "prevzeti iniciativo", je ob tem pozvala tudi Liz Stein, ena od Epsteinovih tožnic. "Mnogi od nas se sprašujemo, zakaj noče sodelovati. Če nima česa skrivati, zakaj se potem skriva?" je dejala. K preiskavi sina pokojne kraljice Elizabete II. poziva tudi družina Virginie Giuffre, ene medijsko najbolj izpostavljene Epsteinove tožnice. Giuffre je v knjigi spominov, ki je posthumno izšla oktobra, opisala tri primere, v katerih naj bi imel nekdanji princ z njo spolne odnose.