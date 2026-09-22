Razkrit uradni vzrok smrti Hayden Panettiere

Po nekoliko več kot mesecu dni, odkar so Hayden Panettiere našli neodzivno na njenem domu, je končno uradno potrjen tudi vzrok njene smrti. Kot so namigovali viri blizu igralke in zapisali številni tuji mediji, je tudi obdukcija potrdila – zvezdnica je umrla zaradi prevelikega odmerka mamil.

Hayden Panettiere je umrla 16. avgusta. FOTO: Profimedia

Za njeno slovo je bila kriva kombinacija oziroma toksični učinki snovi, kot so fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol in kvetiapin. Smrt 36-letnice je bila razglašena za nesrečo, saj je policijsko poročilo že po prvih preiskavah razkrilo, da na kraju dogodka ni bilo znakov nasilja ali sledi kaznivega dejanja, prav tako na telesu ni bilo vidnih znakov poškodb.

Priljubljena igralka je umrla v nedeljo, 16. avgusta, v Greenvillu v Južni Karolini. Reševalci so se na klic na pomoč zaradi srčnega zastoja odzvali malo pred drugo uro popoldne in čeprav so jo poskušali oživljati, je bila slabo uro po klicu razglašena za mrtvo. Z zvezdnico je bil v času njene smrti njen partner Brian Hickerson in njegov brat Zach.

Brian je nato policiji izročil vrečko z zdravili, ki so bila v lasti pokojnice. Preiskovalci so v poročilu zapisali, da je bil Zach ob njihovem prihodu vidno vznemirjen, medtem ko se je Brian odzval šele po končni uradni razglasitvi smrti. Par je imel v preteklosti buren odnos, zaznamovan z več incidenti, vendar pa so preiskovalci kmalu po dogodku sporočili, da ne iščejo nobenih osumljencev in da na kraju ni bilo nobenih sledi boja ali česa sumljivega.