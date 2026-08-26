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Tuja scena

Razkrit vzrok smrti country legende Dolly Parton

Nashville, 26. 08. 2026 07.53 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Dolly Parton

V 81. letu starosti se je poslovila legendarna Dolly Parton, novico o njeni smrti pa je sporočil njen nečak. Le nekaj ur po žalostni vesti so pevkini predstavniki za javnost razkrili tudi, kaj je botrovalo slovesu slavne zvezdnice. Izgubila je bitko z rakom, s katerim se je borila kratek čas in v strogi tajnosti, saj je z oboževalci pred dnevi delila le novico, da ima zdravstvene težave.

Po novici, da se je za vedno poslovila pevka Dolly Parton, so njeni predstavniki v torkovi izjavi za medije razkrili tudi vzrok smrti. Kot so povedali, je bil za smrt legende country glasbe kriv rak, za katerega pa javnost do zadnjega sploh ni vedela. Prav tako ni jasno, s katero obliko raka se je borila.

Dolly Parton je umrla stara 80 let.
Dolly Parton je umrla stara 80 let.
FOTO: AP

Pevka, ki je umrla stara 80 let, je bila pet dni pred smrtjo hospitalizirana zaradi težav z ledvicami in avtoimunskih bolezni. Svojim oboževalcem se je pred dnevi oglasila iz bolnišnice in razkrila razlog hospitalizacije, ni pa povedala, da se bori tudi z rakom. Umrla je v zdravstvenem centru Vanderbilt-Ingram v Nashvillu, le slabo leto in pol po smrti svojega dolgoletnega moža Carla Thomasa Deana, ki je preminil marca 2025. Njeno smrt je z objavo na družbenih omrežjih potrdila njena družina, ki je bila v zadnjih trenutkih tudi ob njej.

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Z ganljivim videosporočilom je njen nečak in vodja varovanja, Bryan Seaver, nagovoril oboževalce in potrdil žalostno novico o odhodu legendarne kantavtorice. Seaver je svojo teto varoval več kot dve desetletji, po njegovih besedah pa je Dolly načrtovala svoje zadnje slovo vnaprej in prosila za preprost pokop v povsem običajnih, namesto glamuroznih oblačilih, po katerih je bila znana. Pred smrtjo se je borila s kroničnimi zdravstvenimi težavami, ki jih je v zadnjem intervjuju za revijo People pripisala zanemarjanju lastnega zdravja, medtem ko je skrbela za bolnega moža.

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Zapuščina legendarne glasbenice, ki se jo bo svet spominjal tudi po pesmih Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, Coat of Many Colors in Islands in the Stream, sicer presega njeno glasbeno ustvarjanje. Njena organizacija Imagination Library je otrokom po vsem svetu razdelila več kot sto milijonov knjig, saj je bila močno predana opismenjevanju in izobraževanju. Poleg tega je igrala ključno vlogo pri financiranju raziskav za razvoj cepiv, ki so reševala življenja v zadnjih letih.

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Od pevke so se s čustvenimi zapisi na družbenih omrežjih že poklonili številni znani obrazi. Njena soigralka iz filma Jeklene magnolije, Julia Roberts, se ji je poklonila z besedami, da je bila Dolly "magično in radostno bitje", ter dodala, da je bil svet z njo lepši kraj. Slovesu so se pridružile tudi druge legende, kot sta Sally Field in Lily Tomlin, ki so izpostavile zvezdničin neusahljiv optimizem.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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revolutionmustcome
26. 08. 2026 08.14
RIP legenda zelo slaba novica. Izjemna ženska.
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