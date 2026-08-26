Razkrit vzrok smrti country legende Dolly Parton

Po novici, da se je za vedno poslovila pevka Dolly Parton, so njeni predstavniki v torkovi izjavi za medije razkrili tudi vzrok smrti. Kot so povedali, je bil za smrt legende country glasbe kriv rak, za katerega pa javnost do zadnjega sploh ni vedela. Prav tako ni jasno, s katero obliko raka se je borila.

Dolly Parton je umrla stara 80 let. FOTO: AP

Pevka, ki je umrla stara 80 let, je bila pet dni pred smrtjo hospitalizirana zaradi težav z ledvicami in avtoimunskih bolezni. Svojim oboževalcem se je pred dnevi oglasila iz bolnišnice in razkrila razlog hospitalizacije, ni pa povedala, da se bori tudi z rakom. Umrla je v zdravstvenem centru Vanderbilt-Ingram v Nashvillu, le slabo leto in pol po smrti svojega dolgoletnega moža Carla Thomasa Deana, ki je preminil marca 2025. Njeno smrt je z objavo na družbenih omrežjih potrdila njena družina, ki je bila v zadnjih trenutkih tudi ob njej.

Z ganljivim videosporočilom je njen nečak in vodja varovanja, Bryan Seaver, nagovoril oboževalce in potrdil žalostno novico o odhodu legendarne kantavtorice. Seaver je svojo teto varoval več kot dve desetletji, po njegovih besedah pa je Dolly načrtovala svoje zadnje slovo vnaprej in prosila za preprost pokop v povsem običajnih, namesto glamuroznih oblačilih, po katerih je bila znana. Pred smrtjo se je borila s kroničnimi zdravstvenimi težavami, ki jih je v zadnjem intervjuju za revijo People pripisala zanemarjanju lastnega zdravja, medtem ko je skrbela za bolnega moža.

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Zapuščina legendarne glasbenice, ki se jo bo svet spominjal tudi po pesmih Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, Coat of Many Colors in Islands in the Stream, sicer presega njeno glasbeno ustvarjanje. Njena organizacija Imagination Library je otrokom po vsem svetu razdelila več kot sto milijonov knjig, saj je bila močno predana opismenjevanju in izobraževanju. Poleg tega je igrala ključno vlogo pri financiranju raziskav za razvoj cepiv, ki so reševala življenja v zadnjih letih.