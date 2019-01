Kaj je bil vzrok smrti Kim Porter?

47-letna Kim Porter je novembra umrla zaradi ene od oblik pljučnice, so potrdili mrliški ogledniki. Bila je dolgoletna partnerjicaSeana "Diddyja" Combsa, našli pa so jo mrtvo na njenem domu v Los Angelesu. Imela je okužbo, ki se pogosto pojavi po prehladu ali gripi, ki neposredno napade eno od pljučnih kril.

"Bila sva več kot najboljša prijatelja, več kot sorodni duši. Bila sva neko drugo sr**je. In tako te pogrešam. Super črna ljubezen. Najino družino bom vzgajal kot si me naučila. Ljubil te bom večno!" je po njeni smrti izjavil Diddy.

Skupaj sta bila trinajst let, njuna zveza pa je razpadla zaradi njegovega varanja. Ostala sta v prijateljskih odnosih in pozneje priznala, da čeprav nista več romantično povezana, da sodelujeta pri vzgoji otrok in da njuna družina zgledno deluje.

Rodili so se jima trije otroci, 20-letni Christian in 11-letni dvojčiciD'Lila StarinJessie James. Diddy je tudi pomagal vzgajati njenega 27-letnega sina Quincyja, ki ga je imela iz zveze s pevcem in producentomAl B. Surom.