Razkrita domnevna ljubica Dr. Dreja

56-letni raper Dr. Dre in njegova odtujena žena Nicole Young se na sodišču še vedno prepirata zaradi predporočne pogodbe in ostalih pravnih stvari, povezanih z ločitvijo. Med tem časom je ženina odvetniška ekipa izbrskala tri Drejeve ljubice, Jillian Speer, Kili Anderson in Crystal Rogers , ki bodo najverjetneje pričale v Nicolino korist.

O tem, da sta Kili Anderson in Dr. Dre ljubimca, so ameriški tabloidi pisali že leta 2013, pojavile pa so se tudi govorice, da imata skupnega otroka. Dre je takrat afero zanikal, a pojavili so se uradni dokumenti iz leta 2019, ko je zaposleni v njenem podjetju tožil Andersenovo zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja.

V dokumentih je navedeno, da je Brian Zerba, ki je bil njen uslužbenec leta 2016, kršil člen o molčečnosti. "Lastnica salona Kili Anderson, ki je bila v razmerju s slavnim raperjem Dr. Drejem, s katerim ima otroka, je od vseh zaposlenih zahtevala podpis sporazuma o zaupnosti, ki je od njih zahteval, da molčijo o njenem zasebnem življenju in podatkov ne izdajajo," naj bi bilo navedeno v pravnem dokumentu.