Razkrite nove podrobnosti o poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja

Kljub temu da Taylor Swift in Travis Kelce še nista uradno potrdila podrobnosti o domnevnem velikem poročnem slavju, ki naj bi ga načrtovala v newyorški areni Madison Square Garden, so Newyorčani že na nogah. Nekateri od veselja, da se bosta zvezdnika poročila v njihovem mestu, drugi pa zaradi napovedanih zapor ulic, za katere naj bi zaprosili organizatorji.
Nekateri Newyorčani menijo, da zasebni dogodek ne bi smel za več dni ohromiti dela Manhattna. "Ta dva očitno ne skrbita, kako bosta zmotila življenje prebivalcev," je zapisal eden od uporabnikov. "Zakaj bi moralo celo mesto trpeti zaradi poroke dveh zvezdnikov," je dodal drugi. Po drugi strani številni oboževalci para menijo, da je izbira arene Madison Square Garden povsem logična in smiselna. Prizorišče namreč omogoča visoko raven zasebnosti, podzemni dostop za goste in bistveno lažji nadzor nad varnostjo kot večina tradicionalnih poročnih lokacij.
Taylor Swift in Travis Kelce sta par od leta 2023, zaročila pa sta se avgusta lani. Od takrat velja njuna poroka za enega najbolj pričakovanih zvezdniških dogodkov leta, zgodila naj bi se v začetku julija letos, a slavni par podrobnosti skrbno skriva pred očmi javnosti.
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