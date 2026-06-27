Razkrite nove podrobnosti o poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja

Kljub temu da Taylor Swift in Travis Kelce še nista uradno potrdila podrobnosti o domnevnem velikem poročnem slavju, ki naj bi ga načrtovala v newyorški areni Madison Square Garden, so Newyorčani že na nogah. Nekateri od veselja, da se bosta zvezdnika poročila v njihovem mestu, drugi pa zaradi napovedanih zapor ulic, za katere naj bi zaprosili organizatorji.

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi FOTO: Profimedia

Nekateri Newyorčani menijo, da zasebni dogodek ne bi smel za več dni ohromiti dela Manhattna. "Ta dva očitno ne skrbita, kako bosta zmotila življenje prebivalcev," je zapisal eden od uporabnikov. "Zakaj bi moralo celo mesto trpeti zaradi poroke dveh zvezdnikov," je dodal drugi. Po drugi strani številni oboževalci para menijo, da je izbira arene Madison Square Garden povsem logična in smiselna. Prizorišče namreč omogoča visoko raven zasebnosti, podzemni dostop za goste in bistveno lažji nadzor nad varnostjo kot večina tradicionalnih poročnih lokacij.