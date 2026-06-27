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Tuja scena

Razkrite nove podrobnosti o poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja

New York, 27. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A. P.
Taylor Swift in Travis Kelce

Domnevne priprave na poroko leta že mesece razburjajo oboževalce Taylor Swift in Travisa Kelceja, pa tudi prebivalce New Yorka. Zaradi velikega slavja naj bi organizatorji že zaprosili za večdnevne zapore ulic v okolici arene Madison Square Garden, kar je med Newyorčani sprožilo val kritik.

Kljub temu da Taylor Swift in Travis Kelce še nista uradno potrdila podrobnosti o domnevnem velikem poročnem slavju, ki naj bi ga načrtovala v newyorški areni Madison Square Garden, so Newyorčani že na nogah. Nekateri od veselja, da se bosta zvezdnika poročila v njihovem mestu, drugi pa zaradi napovedanih zapor ulic, za katere naj bi zaprosili organizatorji.

Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi
Taylor Swift in Travis Kelce na NBA tekmi
FOTO: Profimedia

Nekateri Newyorčani menijo, da zasebni dogodek ne bi smel za več dni ohromiti dela Manhattna. "Ta dva očitno ne skrbita, kako bosta zmotila življenje prebivalcev," je zapisal eden od uporabnikov. "Zakaj bi moralo celo mesto trpeti zaradi poroke dveh zvezdnikov," je dodal drugi. Po drugi strani številni oboževalci para menijo, da je izbira arene Madison Square Garden povsem logična in smiselna. Prizorišče namreč omogoča visoko raven zasebnosti, podzemni dostop za goste in bistveno lažji nadzor nad varnostjo kot večina tradicionalnih poročnih lokacij.

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Taylor Swift in Travis Kelce sta par od leta 2023, zaročila pa sta se avgusta lani. Od takrat velja njuna poroka za enega najbolj pričakovanih zvezdniških dogodkov leta, zgodila naj bi se v začetku julija letos, a slavni par podrobnosti skrbno skriva pred očmi javnosti.

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KOMENTARJI3

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Amor Fati
27. 06. 2026 08.36
Res ne vem kaj ona vidi na njemu in res ne vem kaj on vidi na njej. Samo onadva vesta zakaj sta si všeč in zakaj se ljubita. Je pa mislim da zdržal najdlje od vseh njenih fantov, in ona zdržala najdlje od vseh njegovih punc. Nekaj mora bit. Videl sem samo en njun objem v enem od kratkih klipov. Objemi tudi lahko razkrijejo marsikaj. Oba sta bila videti zelo srečna. Naj tokrat traja.
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-1
0 1
štajerski janezek
27. 06. 2026 08.39
dr. PHIL?
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0 0
štajerski janezek
27. 06. 2026 08.33
🤣🤣🤣 na jok mi greee
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0 0
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