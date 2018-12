Razkrivamo, kakšen je v resnici zvezdnik serije Lepotica in zver

Tako Ibrahim kot njegov lik Ferhat v seriji Lepotica in zver obožujeta živali. Turški igralec je namreč velik ljubitelj psov. Doma ima štiri, ki mu popestrijo vsakdan in tako največ prostega časa preživi z njimi: ''Rad imam živali, rad imam svoje pse ... Pomirja me, ko preživljam čas z njimi.'' Fotografije hišnih ljubljenčkov pa večkrat deli tudi s svojimi sledilci na Instagramu.

Medtem ko njegov lik Ferhat skrbi za invalidno psičko, ki je brez ene tačke. V prvih epizodah serije Lepotica in zver je namreč psička, ki jo Ferhat kliče Punca, edina prijateljica in ki iz njega zvabi tisto nežno plat, ki jo pred družinskimi člani skriva.

Tudi v seriji Lepotica in zver je dobil priložnost, da pokaže ljubezen do psov.

Vsaka vloga je 36-letnika na nek način zaznamovala in naučila nekaj novega, zato tudi ni nikoli nobene posebej izpostavljal. V Turčiji je izjemno priljubljen in spada med zvezdnike, ki mu oboževalk ne manjka. Nedvomno je s svojo mišičasto postavo številnim dober zgled in navdih k zdravemu načinu življenja. V enem od intervjujev je nekoč dejal, da je razpoloženje tisto, ki ga naredi čednega. ''Privlačno se počutim takrat, ko se počutim dobro.''

Ker so gledalci in gledalke po večini navajeni, da mora glavni junak ljubezenske zgodbe biti dober in brez napak – z eno besedo popoln – je bila vloga Ferhata toliko večji izziv zanj. Kako se z vlogo morilca, ki sicer škoduje le tistim, ki si to zaslužijo, prikupiti ljudem, da ga bodo vzljubili in razumeti njegova dejanja.