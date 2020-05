Razlog za ločitev: Mary-Kate Olsen si je želela otrok, Olivier Sarkozy ne

Zdaj People, ameriška revija, poroča, da naj bi bil razlog v različnih željah za skupno prihodnost. 33-letnica naj bi namreč hrepenela po otrocih, Oliver pač ne.

»Pred nekaj leti o otrocih sploh ni razmišljala. A z leti se stvari spreminjajo,« je povedal neimenovani vir, blizu dvojčicama Olsen. Olivier ima sicer dva odrasla otroka z nekdanjo ženo Charlotte Benard in naj ne bi imel nobene želje po majhnih otrocih in ponovnem 'potovanju' skozi odraščanje. »Ima dva odrasla otroka in mu do otrok ni več,« je še povedal vir in dodal: »Mary-Kate je mislila, da si bo premislil in ji ustregel, a do tega ni prišlo.«