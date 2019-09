Razmerje Freddieja Mercuryja z žensko je bilo po mnenju večine nelogično

Življenjska zgodba pokojnega glasbenika Freddieyja Mercuryja je oživela s filmom Bohemian Rhapsody, ki je prišel na velika platna v preteklem letu in poleg zgodbe o uspehu legendarne skupine Queen prikazal tudi del življenja osrednjega vokalista. Slednji je bil sicer istospolno usmerjen, po dolgoletnem razmerju z Mary Austin pa jo je tudi zasnubil. A številni so njuno razmerje videli kot slona v prodajalni s porcelanom.

Pisalo se je leto 1969, ko je Freddie Mercury, rojen kot Farrokh Bulsara in javnosti znan kot vodilni vokalist glasbene skupine Queen, prek dobrega prijatelja Mayja spoznal Mary Austin, takrat zaposleno v butiku Biba. May in Freddie sta bila ena od rednih strank, ki sta si bolj kot sama oblačila ogledovala tamkajšnje zaposlene. Potem, ko je May nekega dne Austinovo povabil na večerjo, je ta postala všeč tudi Mercuryju, ki je po komaj petih mesecih zbral dovolj poguma, da je Mary tudi sam povabil na zmenek.

Mary Austin, Freddie Mercury in Freddiejev menedžer John Reid FOTO: Profimedia

Austinovi se je glasbenik eksotičnega in nenavadnega videza sprva zdel tako zastrašujoč kot občudovanja vreden.''Bil je popolnoma drugačen od vseh, ki sem jih do takrat spoznala. Bil je tudi izjemno samozavesten – takšen, kakršna jaz nisem bila nikoli,'' je v enem od intervjujev o Freddieju povedala Mary. Kako torej, da sta dva, tako različna si človeka, naposled sklenila zakonsko vez? Tisti, ki so se gibali v Mercuryjevem ožjem krogu prijateljev, so bili prepričani, da je njun zakon farsa, saj se jim je Freddiejevo razmerje z Austinovo, ki ne le, da je bila ženska, temveč je bila tudi njegovo nasprotje, zdelo popolnoma nelogično. Jones, eden od Freddiejevih tesnih prijateljev in del glasbene skupine Queen, je dejal: ''Mary nikoli ni veliko govorila, bila je njegovo popolno nasprotje. Njuno razmerje se nikomur ni zdelo ravno smiselno.'' Več o tem, kako sta se dve tako različni osebnosti ujeli, je povedala sama Mary Austin: ''Zrasla sva skupaj. Postal mi je všeč in od tu naprej se je vse nadaljevalo.''Precej hitro sta se preselila skupaj in življenjska zgodba Mary, ki je odraščala kot hčerka gluhih staršev iz delavskega razreda, je dobila popolnoma drugačno podobo. Po večletnem razmerju s Freddiejem in daljšem obdobju izogibanja temi o naslednjem koraku, je Mercury leta 1973, pet mesecev zatem, ko je s skupino Queen izdal istoimenski debitantski album, Mary zastavil usodno vprašanje.

Razmerje med Freddiejem (tretji na sliki z leve) in Mary se skoraj nikomur ni zdelo logično FOTO: Profimedia

''Zgodilo se je na božični dan. Stara sem bila 23 let in Freddie mi je izročil veliko darilno škatlo. V njej se je nahajala ena manjša in še ena manjša in tako dalje. Bila je še ena od njegovih igrivih potez. Na koncu sem odprla najmanjšo škatlico, v kateri je nahajal prikupen prstan s kamnom iz žada,'' je o dnevu snubitve za tabloid Daily Mail razkrila Mary, ki je bila nad glasbenikovo gesto presenečena. ''Spomnim se, da sem ga pogledala in si mislila: Ne razumem, kaj se dogaja ... Bilo je popolnoma nepričakovano. Zato sem ga vprašala, na kateri prst naj si nataknem prstan. Odgovoril mi je : ''Na prstanec leve roke, ker ... Se boš poročila z mano?'' Bila sem šokirana. Zašepetala sem: ''Da, bom.'','' je nadaljevala Austinova.

Freddie Mercury med nastopom glasbene skupine Quuen v Wembleyju leta 1984 FOTO: Profimedia

A do poročnih priprav nikoli ni prišlo, svojega razmerje prav tako nikoli nista okronala z zakonom. Približno tri leta od dneva snubitve sta bila še vedno na isti točki razmerja kot prej, Freddie pa je v vmesnem času postal velika mednarodna zvezda. Mary je želela preveriti, kdaj in če se bosta sploh poročila, zato je kmalu zatem, ko ji je v eni od izložb pozornost pritegnila ena od razstavljenih poročnih oblek, Mercuryju zastavila vprašanje: ''Misliš, da je pravi čas za nakup poročne obleke?'' Glasbenik jo je takrat presenetil s kratkim:''Ne.'' Kmalu zatem ji je povedal, da se morata o nečem pogovoriti in čeprav se je Mary v tistem času dozdevalo, da je Freddie na svoji poti slave in blišča spoznal drugo žensko, je bila resnica precej drugačna in veliko bolj šokantna. ''Priznal mi je, da je biseksualen in takrat sem povezala nekatere slike iz preteklosti in vzorce njegovega obnašanja, zato sem mu le mirno odvrnila: ''Ne Freddie, nisi biseksualen, ti si gej.''.''Čeprav je bila njuna zaroka nemudoma preklicana in sta se odločila za ločeni življenjski poti, se nikoli nista zares ločila. Mercury je Austinovi kupil stanovanje v bližini njegovega in čeprav se je slednja potem poročila in imela otroke z drugim partnerjem, Freddie pa je imel številna razmerja z moškimi, med drugim tudi s svojim menedžerjem, sta si vedno ostala izjemno naklonjena. Ljubezen, ki jo je Marcury čutil do Mary, se je pokazala tudi v enem od njegovih intervjujev pred smrtjo, ko je povedal: ''Mnogi partnerji so me vprašali, kako to, da ne morejo zamenjati Mary, a to je bilo popolnoma nemogoče. Ona je bila moja edina prijateljica in na tem področju nisem želel nikogar drugega kot njo. V mojih očeh je bila ona moja žena. Zame je bila najina vez enaka zakonski. Verjela je vame, jaz pa v njo in to je bilo zame popolnoma dovolj.''

Mary je ostala v Freddiejevi bližini tudi po koncu njunega razmerja FOTO: Profimedia