Razmerje Kardashianove visi na nitki

Kaj se v resnici dogaja v partnerstvu Thompson – Kardashian? Tristan, ki je svojo partnerko prevaral in se kasneje pokesal, je Khloe pripravil do tega, da mu odpusti. No vsaj delovalo je, da mu bo. A pot do pozabe bo očitno še dolga, kot kaže, pa tudi pot do Thompsonove zvestobe. Svoj prosti čas je ponovno preživljal z drugimi ženskami.

Minilo je že šest mesecev od odmevnega seks škandala, ki se je zgodil v partnerstvu Thompson – Kardashian. Zaljubljena in visoko noseča Khloe je bila tik pred porodom seznanjena s pretresljivo resnico o partnerjevi nezvestobi, kar je ob vlogi novopečene mamice njeno življenje postavilo popolnoma na glavo. Kljub vsemu je v materinsku in skrbi za svojo prvorojenko črpala moč in pozitivno energijo, s pomočjo katere je lažje prebrodila prvotne občutke velike bolečine in izdaje. Kot oseba, ki trdno verjame v 'srečen konec' in ženska, ki redko obupa nad svojimi partnerskimi odnosi, se je odločilaTristanu zavoljo njune hčerke Trueponuditi novo priložnost in pozabiti na vse slabo v preteklosti.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Viri blizu paru trdijo, da Khloeina družina Tristanu še vedno ni pripravljena oprostiti, a zavoljo Khloe ne želijo izpostavljati Tristanovih napak. Izmed vseh družinskih članov naj bi Khloe največ podpore in razumevanja našla pri svoji starejši sestri, Kourtney Kardashian, ki je bila tudi sama pred časom v precej turbulentnem razmerju s Scottom Disickom. Khloe se je pred dnevi odločila, da se dokončno preseli v Ohio k svojemu partnerju, a si je v zadnjem trenutku premislila. Pred kratkim je na svojem Instagramu objavila svojo fotografijo, pod katero je zapisala: ''Toliko vsega in še vedno stojiš pokončno na obeh nogah. Ponosna sem nate, si na dobri poti in kar tako naprej!'' Sporočilo je posvetila sebi in s tem prebudila zanimanje javnosti, ali se je morda v vmesnem času za zaprtimi vrati njenega partnerstva zgodilo še kaj pretresljivega.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke