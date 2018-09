'Razočarana gospodinja' preživela raka danke

Marcia Cross, rdečelaska, prepoznavna po svoji vlogi v seriji Razočarane gospodinje, je pred časom zbolela za rakom danke. Zaradi hitro napredujoče bolezni je kmalu začela izgubljati lase – a ni izgubila upanja. Pravi, da so ji do ozdravitve pomagale objave na Instagramu.

56-letna igralka Marcia Cross, ki je zaigrala v številnih priljubljenih serijah, kot so Razočarane gospodinje, Melrose Place, Everwood, je pred časom na svojem Instagramu objavila novico, da se je znašla v težki bitki z rakom danke.

Nekdaj prepoznavne, goste, ognjenordeče lase je začela igralka po hitro napredujoči bolezni intenzivno izgubljati in se je naposled odločila, da si popolnoma obrije glavo. Objavila je fotografijo, pod katero je zapisala: ''Hvaležna in srečna sem, da sem sploh še živa. Obenem čutim žalost zaradi izgube las, ki so zdaj dolgi manj kot tri centimetre. Se še kdo spopada z izgubo las zaradi raka? Sporočite mi, pogovarjajte se z mano – razumem vas.''

Marcia je srečna, ker se ji je po terapijah zdravstveno stanje izboljšalo. Delila je tudi zapis, v katerem je vsem zaskrbljenim oboževalcem sporočila: ''Se opravičujem, če sem vam poslala zavajajoče sporočilo. Raka sem prebolela, ni ga več. Za mano je težka pot, a zdaj sem zdrava, srečna ter bolj prisotna in hvaležna kot kdajkoli prej. Za vso vašo skrb, podporo in ljubezen se vam zahvaljujem iz globine svoje duše.''

Marcia je o svojem bolezenskem stanju spregovorila prek družbenih omrežij, saj je ugotovila, da se bo tako znebila delnega bremena in da se bo potem, ko bo svojo izkušnjo delila z drugimi in dobila povratne informacije ljudi, ki so prestajali podobno izkušnjo, počutila veliko bolje.

''Ko sem na Instagramu objavila svojo fotografijo, pod katero sem zapisala besedi 'izguba las' in 'rak', sem v trenutku začutila olajšanje in popolno osvoboditev. Kot bi z ramen odložila velikansko breme. Kako in zakaj mi je takšno majhno dejanje toliko pomagalo, ne vem niti danes, hvaležna pa sem bogu, ker sem zbrala dovolj moči, da to storim in se borim do konca.''

