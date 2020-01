Razočarana, ker so njeni oboževalci mislili, da je brez ličil videti zdelano

V oddaji Tonight Show je povedala, da so na desni fotografiji njen obraz načrtno 'pogršali', saj so želeli s tem pokazati, da se je družina njenega lika soočila s tragedijami, na levi pa so jo nekoliko bolj uredili. Oboževalci pa fotografij niso razumeli, tako kot bi si igralka želela. "Ko sem jo objavila, so ljudje govorili 'Vau, Blake je pogumno pokazala, kako je videti z in brez ličil'," je povedala. A so se njeni sledilci na Instagramu motili: "Nekateri menijo, da sem na desni fotografiji brez ličil, kar pa se mi zdi žaljivo, saj me ličijo eno uro, da sem videti tako."