Razočaranje nad novo knjigo Rowlingove: 'Njene pisateljske kariere je konec'

Kot kaže, je zlate pisateljske dobe J. K. Rowlingove konec. Takega mnenja so tako oboževalci kot kritiki, med njimi je Jake Kerridge , ki se je v svoji nedeljski oceni za The Telegraph spraševal: "Človek se vpraša, kakšne bodo kritike glede stališča Rowlingove o transspolnih vprašanj v knjigi. Moralni nauk bi lahko bil, nikoli ne zaupajte moškemu v ženski obleki."

V zgodbi je uporabila oznako transspolni serijski morilec, kritiki pa so v svojih zapisih opozorili tudi na to, da je vključila veliko stereotipov, med drugim, da so transspolni ljudje nasilni in nestabilni. Na družbenih omrežjih je tako znova sprožila polemike med oboževalci, ki uporabljajo ključnike - #RipJKRowling (Počivaj v miru, J. K. Rowling, op. p.), ki simbolizirajo smrt njene pisateljske kariere, ko je bila uspešna s čarovniškimi zgodbami o Harryju Potterju.