'Razočarana gospodinja' priznala krivdo za goljufijo

Zvezdniška igralka Felicity Huffman je v izjavi že povedala, da je "v celoti sprejela" krivdo v primeru omenjene goljufije. Tožilstvo je predlagalo štirimesečno zaporno kazen in 20 ameriških tisočakov (slabih 18 tisoč evrov) globe. 56-letna Huffmanova je tako med 50 obtoženimi v tem goljufivem škandalu.

Bogati starši so plačali podkupnine, da so spremenili rezultate izpitov, ter celo ponaredili fotografije, da so imeli njihove otroke za nadarjene športnike, s čimer so jim na goljufiv način priskrbeli mesta na elitnih ameriških univerzah.

Obtožili so starše in športne trenerje, medtem ko otrok niso kaznovali. Na zaslišanju v Bostonu je Huffmanova priznala goljufijo, posneli pa so jo celo, ko je razpravljala o načrtovanju ponarejanja ocen za vpis na kolidž za najstarejšo hčerko Sophio Macy. Igralka se je nato dogovarjala, da bo goljufala še drugič, za svojo mlajšo hčerko, a se je nato premislila in tega ni storila, so na sodišču povedali tožilci.

Huffmanova je povedala, da se njena hči ni zavedala goljufanja in da je sama občutila "obžalovanje in sramoto, ker jo je izdala". Igralka pred sodiščem ni dajala izjav, prišla pa je v družbi brata.

Kot je znano, je Netflix prestavil premiero njenega filma Otherhood, ki bi morala biti 26. aprila, nov datum predvajanja pa še ni znan.