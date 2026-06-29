Razšla naj bi se igralka Courteney Cox in pevec Johnny McDaid

Po poročanju ameriških medijev sta se Courteney Cox in Johnny McDaid razšla v prijateljskem duhu, razlog pa naj bi bil, da trenutno nista na isti točki v življenju. Kot je za Daily Mail povedal njun skupni prijatelj, 49-letni glasbenik nekdanjo partnerko še vedno zelo hvali. "Njuno razmerje je bilo zelo globoko in ostajata tesna prijatelja, ki jima je še vedno mar za drugega," je povedal.

Sedaj že nekdanji par se je spoznal na zabavi, ki jo je leta 2013 gostila zvezdnica Prijateljev. "Spomnim se njegovih oči in tega, da je igral klavir. Zdel se mi je zelo čeden," se je njunega prvega srečanja leta 2022 v oddaji The Howard Stern Show spominjala Cox.

Leto po tem, ko sta se spoznala, jo je pevec zaprosil za roko, a sta zaroko do decembra 2015 razdrla. Takrat je vir blizu para dejal, da sta imela že nekaj časa težave v zvezi, a sta se leto pozneje pobotala.

Cox je bila pred zvezo z McDaidom poročena z igralcem Davidom Arquetteom, skupaj pa imata 20-letno hčerko Coco.