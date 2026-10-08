Razšla naj bi se igralka Minka Kelly in pevec skupine Imagine Dragons

Po štirih letih zveze naj bi se razšla igralka Minka Kelly in pevec Dan Reynolds. Kot je za People razkril vir, naj bi šele nedavno sklenila, da gresta vsak svojo pot. Zvezdnika sta se spoznala prek skupnega prijatelja leta 2022, v javnosti pa sta se nazadnje pojavila maja, ko sta skupaj stopila na rdečo preprogo gala dogodka.
Igralka je sicer še avgusta na družbenem omrežju delila video, na katerem se je pojavil tudi pevec, julija pa sta objavila utrinke izleta v Disneyland, kjer so se jima pridružili pevčevi otroci. "Nikjer ne bi bila raje," je takrat pripisala zvezdnica serije Ransom Canyon.
Sedaj že nekdanji par so v javnosti prvič skupaj opazili jeseni leta 2022, ko sta večerjala v eni od restavracij v Los Angelesu, v minulih letih pa zveze nista skrivala in sta se pogosto pojavljala na javnih dogodkih, kot so tekme, premiere in druge prireditve. Reynolds je bil pred zvezo z Minko poročen z glasbenico Ajo Volkman, s katero ima štiri otroke.
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