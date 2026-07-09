Razšla naj bi se Margaret Qualley in Jack Antonoff

Razšla naj bi se igralka Margaret Qualley in kantavtor ter glasbeni producent Jack Antonoff . "Veliko se prepirata. Težko je bilo usklajevati skupni čas, saj ima ona svojo kariero, on pa veliko časa preživi na turneji ali v studiu," je za People povedal vir blizu zakoncev.

Govorice, da je njun zakon zašel v težave, so se pojavile, ko se je pevec skupine Bleachers pred dnevi v spremstvu sestre udeležil poroke Taylor Swift. Sprva naj bi se govorilo, da je 31-letna igralka preveč zaposlena s snemanjem novega filma, da bi se udeležila poroke, nato pa je TMZ objavil, da so film z naslovom King Snake posneli že sredi junija, zvezdnica pa bo z novim projektom začela šele pozneje v letu.

Par naj bi se že več mesecev soočal s težavami v zakonu, pozorni oboževalci pa so opazili, da je igralka s svojega profila na Instagramu izbrisala vse moževo fotografije. Dobitnika grammyja in zvezdnico filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu so sicer zadnjič v javnosti skupaj opazili februarja.