Razšla naj bi se Margaret Qualley in Jack Antonoff

Razšla naj bi se igralka Margaret Qualley in kantavtor ter glasbeni producent Jack Antonoff. "Veliko se prepirata. Težko je bilo usklajevati skupni čas, saj ima ona svojo kariero, on pa veliko časa preživi na turneji ali v studiu," je za People povedal vir blizu zakoncev.
Govorice, da je njun zakon zašel v težave, so se pojavile, ko se je pevec skupine Bleachers pred dnevi v spremstvu sestre udeležil poroke Taylor Swift. Sprva naj bi se govorilo, da je 31-letna igralka preveč zaposlena s snemanjem novega filma, da bi se udeležila poroke, nato pa je TMZ objavil, da so film z naslovom King Snake posneli že sredi junija, zvezdnica pa bo z novim projektom začela šele pozneje v letu.
Par naj bi se že več mesecev soočal s težavami v zakonu, pozorni oboževalci pa so opazili, da je igralka s svojega profila na Instagramu izbrisala vse moževo fotografije. Dobitnika grammyja in zvezdnico filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu so sicer zadnjič v javnosti skupaj opazili februarja.
Njuna ljubezenska zgodba se je začela avgusta 2021, ko so ju skupaj opazili v New Yorku, kjer sta se poljubljala. Marca naslednje leto sta prvič kot par stopila na rdečo preprogo, le dva meseca pozneje pa je igralka na filmskem festivalu v Cannesu že nosila zaročni prstan. Zaroko je potrdila maja 2022 z objavo na družbenem omrežju. Pred oltar sta stopila avgusta 2023.
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