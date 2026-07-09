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Razšla naj bi se Margaret Qualley in Jack Antonoff

New York, 09. 07. 2026 17.34 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Margaret Qualley in Jack Antonoff

Skoraj tri leta po poroki sta se razšla Margaret Qualley in Jack Antonoff. Kot je povedal vir za revijo People, naj bi bilo njuno razmerje že nekaj časa burno, nekdo drug, ki je blizu zakoncema, pa je dodal, da se še vedno trudita, da bi zakon rešila.

Razšla naj bi se igralka Margaret Qualley in kantavtor ter glasbeni producent Jack Antonoff. "Veliko se prepirata. Težko je bilo usklajevati skupni čas, saj ima ona svojo kariero, on pa veliko časa preživi na turneji ali v studiu," je za People povedal vir blizu zakoncev.

Margaret Qualley in Jack Antonoff naj bi se razšla.
Margaret Qualley in Jack Antonoff naj bi se razšla.
FOTO: Profimedia

Govorice, da je njun zakon zašel v težave, so se pojavile, ko se je pevec skupine Bleachers pred dnevi v spremstvu sestre udeležil poroke Taylor Swift. Sprva naj bi se govorilo, da je 31-letna igralka preveč zaposlena s snemanjem novega filma, da bi se udeležila poroke, nato pa je TMZ objavil, da so film z naslovom King Snake posneli že sredi junija, zvezdnica pa bo z novim projektom začela šele pozneje v letu.

Par naj bi se že več mesecev soočal s težavami v zakonu, pozorni oboževalci pa so opazili, da je igralka s svojega profila na Instagramu izbrisala vse moževo fotografije. Dobitnika grammyja in zvezdnico filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu so sicer zadnjič v javnosti skupaj opazili februarja.

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Njuna ljubezenska zgodba se je začela avgusta 2021, ko so ju skupaj opazili v New Yorku, kjer sta se poljubljala. Marca naslednje leto sta prvič kot par stopila na rdečo preprogo, le dva meseca pozneje pa je igralka na filmskem festivalu v Cannesu že nosila zaročni prstan. Zaroko je potrdila maja 2022 z objavo na družbenem omrežju. Pred oltar sta stopila avgusta 2023.

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KOMENTARJI3

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Obi-van-Kenobi
09. 07. 2026 19.12
Naj bi se al je res? ful zanimivo, komaj cakam razplet
Odgovori
0 0
Slash
09. 07. 2026 19.01
Res je !
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
09. 07. 2026 17.44
Neuradno naj bi bil Jimmy Fallon razlog za razhod. Njegova ločitev naj bi bila javna v prihodnjih tednih.
Odgovori
+1
1 0
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