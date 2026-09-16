Razšla sta se Amanda Seyfried in Thomas Sadoski

"Že nekaj časa živiva ločeno, kar se je izkazalo za pravo odločitev tako za naju kot za najino družino. Za vedno imava drug drugega, kar je dobro," sta v izjavi za People dejala Amanda Seyfried in Thomas Sadoski , ki sta se razšla po devetih letih zakona. Zvezdnica je nedavno na družbenem omrežju že namignila, da se je v njenem življenju zgodila sprememba, ko je zapisala: "V resnici ni nič težko, če se tako odločimo. Gre le za naslednjo stvar, za katero moramo ugotoviti, kako naprej."

Zvezdnik serije Uredništvo je marca 2017 v oddaji The Late Late Show z Jamesom Cordenom razkril, da je poročen, z igralko pa sta pred oltar stopila brez velikega slavja. "Z matičarjem sva pobegnila na podeželje in se poročila," je takrat dejal in dodal: "Ona je oseba, ki jo ljubim, občudujem in spoštujem najbolj na svetu." Par se je spoznal leta 2015, ko sta skupaj nastopala v predstavi The Way We Get By , dve leti pozneje pa sta oba zaigrala še v filmu Poslednja reč .

Zvezdnica franšize Mamma Mia! je novembra lani priznala, da je bilo težko najti ravnotežje med vzgojo njunih dveh otrok in kariero. "Tako delala nisem še nikoli, ko sem hkrati skrbela za dva otroka in se pripravljala na izid dveh filmov hkrati, zato sem trenutno malce zmedena," je dejala za US Weekly. Januarja je v intervjuju za Vogue povedala, da je tudi mož zanjo veliko žrtvoval: "Zaveda se, da so v tem trenutku priložnosti, ki jih imam, neverjetne. Še vedno jih velikokrat zavrnem."

Amanda je Thomasova druga žena. Pred njo je bil poročen z vodjo kastinga Kimberly Hope, s katero sta se razšla oktobra 2015 po osmih letih zakona. Seyfried je poročena prvič.