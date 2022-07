Razšla sta se Chelsea Handler in komik Jo Koy

Komičarka in voditeljica Chelsea Handler in komik Jo Koy sta se odločila, da gresta vsak svojo pot. Novico je na družbenem omrežju Instagram potrdila 47-letnica, ki je delila videoposnetek, ki sta ga želela objaviti ob prvi obletnici zveze, ob njem pa pripisala, da s težkim srcem sporoča, da sta se z 51-letnim komikom razšla.

icon-expand Chelsea Handler in Jo Koy FOTO: Instagram

"S težkim srcem sporočam, da sva se skupaj odločila, da je za naju najbolje, da si vzameva nekaj premora od najine zveze," je zapisala. "Vem, da ste mnogi spremljali najino zvezo, zato sem vam želela sporočiti, da nama je obema to veliko pomenilo in nama še pomeni. Sedaj še bolj verjamem v ljubezen za vsakega izmed naju," je še dodala. Koyu je sporočila, da je njeno srce odprl ljubezni, zaradi njega pa se je njena izkušnja življenja za vedno spremenila. "Da me je ljubil in oboževal Jo Koy, je bilo eno najlepših daril v mojem življenju. Obnovil je moje zaupanje do moških, ljubezni in v to, da sem lahko stoodstotno takšna, kakršna sem. Še nikoli nisem bila bolj optimistična za prihodnost," je še zapisala 47-letna voditeljica in igralka.

V odprtem pismu nekdanjemu partnerju je dodala še: "Znova si vzpodbudil mojo kreativnost, mojo strast do trdega dela, potovanj in spomnil si me, kdo sem in sem vedno bila. Moje noge niso bile še nikoli bolj trdno na zemlji. To ni konec, je ponovni začetek in tolaži me dejstvo, da sem še vedno ljubljena. Tega moža ljubim, kot sonce ljubi luno in luna ljubi sonce. Vaša oseba še prihaja. Prosim, navijajte še naprej za naju oba, saj nikoli ne vemo, kaj nam bo življenje prineslo."