Razšla sta se igralka Nia Long in košarkarski trener Ime Udoka

"Nia in Ime nista več par, a ostajata popolnoma predana vzgoji njunega sina Keza. To je res nesrečna in boleča situacija, Nia pa se posveča vzgoji svojih otrok in si ustvarja novo življenje," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik 51-letne igralke.

Njunemu razhodu je botroval trenerjev suspenz, ki ga je moštvo Boston Celtics objavilo septembra, kot razlog pa so navedli njegovo afero z eno izmed zaposlenih. Moštvo je novico sporočilo na tiskovni konferenci, kjer so deali, da je s svojimi dejanji kršil politiko podjetja, novica pa je presenetila predvsem njegovo zaročenko.

Igralka je od takrat v izjavi spregovorila predvsem o tem, kako je domnevna afera njenega partnerja vplivala na njunega 11-letnega sina. "Mislim, da je bilo najtežje gledati najinega sina, ko so se Boston Celtics odločili, da bodo javno razkrili sicer zelo zasebno zadevo," je pred dnevi za The Hollywood Reporter povedala Longova in dodala: "Še vedno ima trenutke, ko mu je težko." Ob tem je poudarila, da nihče iz organizacije ni niti poklical, da bi preveril, kako je novica vplivala na družino.

Kot je še razkrila, se je ob novici počutila, kot da ji je srce skočilo iz telesa, v težkih trenutkih pa se je obrnila na družino in prijatelje. Udoka, ki je bil suspendiran za eno leto, se je po tiskovni konferenci v izjavi, ki jo je objavil na Twitterju, opravičil svoji družini in moštvu: "Rad bi se opravičil igralcem, oboževalcem, celotni organizaciji Celticsov in svoji družini, ker sem jih razočaral. Žal mi je, da sem ekipo spravil v tako težko situacijo in sprejemam njihovo odločitev. Iz spoštovanja do vseh vpletenih, ne bom na voljo za nadaljnje komentarje."

Nekdanji par se je leta 2011 razveselil sina, štiri leta pozneje pa sta se zaročila. Do poroke ni prišlo.