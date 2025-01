Razšla sta se Kaia Gerber in Austin Butler

OGLAS

Kaia Gerber in Austin Butler sta se razšla. Po skoraj treh letih, odkar sta se marca 2022 v javnosti prvič pojavila skupaj, sta 33-letni igralec in 10 let mlajša manekenka sklenila, da gresta vsak svojo pot. Da je njune zveze konec, je prvi poročal TMZ, da je to res, pa je potrdil vir revije People. Nekdanji par novice še ni potrdil.

Kaia Gerber in Austin Butler sta se razšla. FOTO: Profimedia icon-expand

Govorice, da se sestajata, so se prvič pojavile konec leta 2021, ko sta se decembra skupaj odpravila na tečaj joge v Los Angelesu, pozneje pa so ju med druženjem opazili še nekajkrat. Zvezo sta potrdila, ko sta marca kot par stopila na rdečo preprogo dogodka W Magazine, nato pa sta se maja udeležila tudi gala dogodka Met Gala. Čeprav sta prišla vsak sam, pa sta se na vrhu znamenitih stopnic Metropolitanskega muzeja v New Yorku poljubila.