Razšla sta se Katy Perry in Orlando Bloom

Katy Perry in Orlando Bloom sta se po skoraj desetih letih skupnega življenja razšla. "Katy in Orlando sta se razšla, a ostajata v dobrih odnosih," je za Us Weekly povedal vir blizu para. "Trenutno ni večjih težav. Katy je seveda razburjena, a ji olajšanje predstavlja dejstvo, da se ji ni treba še enkrat ločiti, saj ji ločitev predstavlja najhujši čas v njenem življenju." Leta 2012 se je namreč po dveh letih zakona ločila s komikom Russellom Brandom.