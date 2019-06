Razšla sta se, ker ni želela imeti otrok

Igralka Dakota Johnson želi delati na karieri, ki je v vzponu, zato še ni pripravljena imeti otrok. To je bil tudi razlog za razhod s Chrisom Martinom.

Razlog, da sta se po slabih dveh letih razšla zvezdnika Chris Martin in Dakota Johnson, je povsem človeške narave. Perspektivna igralka, poznana po filmih iz sage 50 odtenkov sive, nazadnje pa smo jo lahko videli v novi različici filmaSuspiria, očitno pri svojih skoraj tridesetih meni, da še ni čas, da bi se ustalila in imela naraščaj.

Kot trdijo viri, je Martin zvezi naredil konec, saj naj bi se z Johnsonovo "mesece prerekala" na temo otrok, saj naj bi bila glede tega vsak na svojem bregu.

"Chris ji je jasno dal vedeti, da bi imel otroke takoj, ko bi bilo možno, ona pa je trenutno osredotočena na kariero, ki je v vzponu in je to trenutno zadnje o čemer razmišlja. Prišlo je do točke, pretekli mesec, da sta oba uvidela, da vlečeta vsak povsem v svojo smer, zato sta se odločila, da se razideta," je povedal eden njunih prijateljev.

Rocker ima sicer dva otroka z nekdanjo ženo, igralko Gwyneth Paltrow, 14-letno hčerko Apple in 12-letnega sina Mosesa.