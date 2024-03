Razšla sta se KJ Apa in Clara Berry

Clara in KJ imata skupaj 2 leti starega sina, Sasho Vaia Kenetija Apo, v videu je dodala, da se ji zdi bolje imeti dva ločena starša, ki sta srečna in lahko postaneta najboljša različica sebe, kot pa ostati v situaciji, ki ne funkcionira. Izdala je še, da jima gre po razhodu načeloma dobro, nekaj težav pa sta imela z delitvijo skrbništva. "S sinom nisem polovico njegovega življenja in zato polovice njegovega življenja ne poznam in to je nekaj, kar težko sprejmeš." Clara je ugotovila, da sin spremembo prenaša dobro, in povedala, da je zelo vesel. Dodala je še, da o razhodu, čeprav je srečna, ne želi govoriti. Na pariškem tednu mode pa sta se nekdanja partnerja objela, kar nakazuje, da sta ostala v dobrih odnosih.

Avgusta leta 2020 sta KJ in Clara potrdila svojo zvezo, leto kasneje pa sta sporočila novico, da pričakujeta svojega prvega otroka. Čeprav sta svojo zvezo ohranjala v zasebnosti, pa je KJ občasno na družbenem omrežju Instagram objavil kakšno skupno fotografijo.