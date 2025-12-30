Razšla sta se Mel Gibson in Rosalind Ross

Prek skupnih prijateljev sta se zvezdnika spoznala leta 2014 in kmalu zatem začela ljubezensko razmerje. Leta 2017 se jima je rodil sin Lars , le nekaj dni pred Gibsonovo nominacijo za oskarja v kategoriji za najboljšo režijo za film Hacksaw Ridge .

Po devetih letih zveze sta se razšla Mel Gibson in Rosalind Ross , je poročal People . "Čeprav je žalostno, da se to poglavje v naših življenjih končuje, sva blagoslovljena s čudovitim sinom in bova še naprej najboljša starša, kar je mogoče," sta povedala v skupni izjavi.

Gibson, ki je znan po filmih Pobesneli Max, Smrtonosno orožje, Pogumno srce, Kristusov pasijon in Apokalipto, je poleg tega še oče hčeri Hannah in šestim sinovom (Edwardu, Christianu, Williamu, Louisu, Milu in Thomasu) iz 28-letnega zakona z nekdanjo ženo Robyn Moore, s katero sta se ločila leta 2011. Z nekdanjim dekletom Oksano Grigorievo ima še hčerko Lucio.

Lars in Lucia sta se z Gibsonom v javnosti nazadnje pojavila lanskega septembra, ko sta se mu pridružila na rdeči preprogi ob premieri njegovega filma Pošastno poletje.

Gibson sicer za leto 2027 napoveduje dva nova filma o Jezusu, ki bosta nastala več kot dve desetletji po njegovem kontroverznem filmu Kristusov pasijon. Tega so mnogi namreč označili kot antisemitskega, bil je deležen tudi kritik zaradi prikazovanja nasilja.