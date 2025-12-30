Naslovnica
Razšla sta se Mel Gibson in Rosalind Ross

Los Angeles, 30. 12. 2025 19.33 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R. M.
Mel Gibson in Rosalind Ross - 2

Pred približno letom dni sta se razšla igralec in režiser Mel Gibson ter scenaristka Rosalind Ross. Skupaj sta bila devet let. Kot sta zatrdila za People, se bosta sinu Larsu še naprej trudila biti "najboljša starša, kar je mogoče".

Po devetih letih zveze sta se razšla Mel Gibson in Rosalind Ross, je poročal People. "Čeprav je žalostno, da se to poglavje v naših življenjih končuje, sva blagoslovljena s čudovitim sinom in bova še naprej najboljša starša, kar je mogoče," sta povedala v skupni izjavi.

Prek skupnih prijateljev sta se zvezdnika spoznala leta 2014 in kmalu zatem začela ljubezensko razmerje. Leta 2017 se jima je rodil sin Lars, le nekaj dni pred Gibsonovo nominacijo za oskarja v kategoriji za najboljšo režijo za film Hacksaw Ridge.

Razšla sta se po devetih letih zveze.
Razšla sta se po devetih letih zveze.
FOTO: Profimedia

Gibson, ki je znan po filmih Pobesneli Max, Smrtonosno orožje, Pogumno srce, Kristusov pasijon in Apokalipto, je poleg tega še oče hčeri Hannah in šestim sinovom (Edwardu, Christianu, Williamu, Louisu, Milu in Thomasu) iz 28-letnega zakona z nekdanjo ženo Robyn Moore, s katero sta se ločila leta 2011. Z nekdanjim dekletom Oksano Grigorievo ima še hčerko Lucio.

Lars in Lucia sta se z Gibsonom v javnosti nazadnje pojavila lanskega septembra, ko sta se mu pridružila na rdeči preprogi ob premieri njegovega filma Pošastno poletje. 

Gibson sicer za leto 2027 napoveduje dva nova filma o Jezusu, ki bosta nastala več kot dve desetletji po njegovem kontroverznem filmu Kristusov pasijon. Tega so mnogi namreč označili kot antisemitskega, bil je deležen tudi kritik zaradi prikazovanja nasilja.

