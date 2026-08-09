Razšla sta se pevka Tate McRae in hokejist Jack Hughes

Jack Hughes naj bi svojim prijateljem dejal, da je zvezo s Tate McRae prekinil on, saj je pri pevki uspešnice Exes opazil preveč 'rdečih zastavic', vir blizu 23-letnice pa je za Page Six razkril, da je tudi Tate dejala, da je zvezo s hokejistom prekinila ona. Nekdanji par sicer zveze javno ni nikoli potrdil, skupaj pa so ju videvali od lanskega leta, ko sta se večkrat pojavila v New Yorku, zvezdnica pa je športnika spodbujala tudi na tekmah.
Spoznala naj bi se po tem, ko je Hughes McRae poslal zasebno sporočilo na družbenem omrežju, vir blizu nekdanjega para pa je za US Weekly marca dejal: "Sestajati sta se začela konec lanskega leta, zato je njuno razmerje še sveže, a sta par. Tate meni, da je Jack v redu fant, skupaj pa se zelo zabavata. Podpira njegovo kariero in ga spodbuja na tekmah."
Izraz 'rdeče zastavice' se v medosebnih odnosih uporablja za opis vedenjskih vzorcev ali lastnosti osebe, ki nakazujejo na potencialne težave v zvezi. To so opozorilni znaki, da bi lahko bila zveza nezdrava, toksična ali neuspešna, saj lahko kažejo na pomanjkanje čustvene zrelosti, nezvestobo, manipulacijo ali nezdružljivost vrednot med partnerjema.
New Jersey Devils so profesionalna hokejska ekipa s sedežem v Newarku v New Jerseyju, ki tekmuje v ligi NHL (National Hockey League). Ekipa je bila ustanovljena leta 1974 in je del metropolitanske divizije vzhodne konference. V svoji zgodovini so postali prepoznavni po osvojitvi več Stanleyjevih pokalov, kar jih uvršča med uspešnejše franšize v severnoameriškem hokeju na ledu.
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