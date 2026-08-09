Razšla sta se pevka Tate McRae in hokejist Jack Hughes

Jack Hughes naj bi svojim prijateljem dejal, da je zvezo s Tate McRae prekinil on, saj je pri pevki uspešnice Exes opazil preveč 'rdečih zastavic', vir blizu 23-letnice pa je za Page Six razkril, da je tudi Tate dejala, da je zvezo s hokejistom prekinila ona. Nekdanji par sicer zveze javno ni nikoli potrdil, skupaj pa so ju videvali od lanskega leta, ko sta se večkrat pojavila v New Yorku, zvezdnica pa je športnika spodbujala tudi na tekmah.