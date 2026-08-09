Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Razšla sta se pevka Tate McRae in hokejist Jack Hughes

New York, 09. 08. 2026 14.45 pred enim dnevom 1 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Tate McRae in Jack Hughes

Še preden je njuna zveza postala resna, sta se razšla pevka Tate McRae in hokejist moštva New Jersey Devils Jack Hughes. Kot piše Page Six, naj bi 23-letnica in 25-letnik razmerje končala v slabih odnosih, hokejist pa naj bi že hodil na zmenke in iskal novo dekle.

Jack Hughes naj bi svojim prijateljem dejal, da je zvezo s Tate McRae prekinil on, saj je pri pevki uspešnice Exes opazil preveč 'rdečih zastavic', vir blizu 23-letnice pa je za Page Six razkril, da je tudi Tate dejala, da je zvezo s hokejistom prekinila ona. Nekdanji par sicer zveze javno ni nikoli potrdil, skupaj pa so ju videvali od lanskega leta, ko sta se večkrat pojavila v New Yorku, zvezdnica pa je športnika spodbujala tudi na tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spoznala naj bi se po tem, ko je Hughes McRae poslal zasebno sporočilo na družbenem omrežju, vir blizu nekdanjega para pa je za US Weekly marca dejal: "Sestajati sta se začela konec lanskega leta, zato je njuno razmerje še sveže, a sta par. Tate meni, da je Jack v redu fant, skupaj pa se zelo zabavata. Podpira njegovo kariero in ga spodbuja na tekmah."

Razlagalnik

Izraz 'rdeče zastavice' se v medosebnih odnosih uporablja za opis vedenjskih vzorcev ali lastnosti osebe, ki nakazujejo na potencialne težave v zvezi. To so opozorilni znaki, da bi lahko bila zveza nezdrava, toksična ali neuspešna, saj lahko kažejo na pomanjkanje čustvene zrelosti, nezvestobo, manipulacijo ali nezdružljivost vrednot med partnerjema.

New Jersey Devils so profesionalna hokejska ekipa s sedežem v Newarku v New Jerseyju, ki tekmuje v ligi NHL (National Hockey League). Ekipa je bila ustanovljena leta 1974 in je del metropolitanske divizije vzhodne konference. V svoji zgodovini so postali prepoznavni po osvojitvi več Stanleyjevih pokalov, kar jih uvršča med uspešnejše franšize v severnoameriškem hokeju na ledu.

Page Six je znana rubrika ameriškega časopisa New York Post, ki se osredotoča na novice iz sveta slavnih, govorice, trače in življenjski slog zvezdnikov. Zaradi svojega vpliva in dostopa do virov iz industrije zabave pogosto služi kot primarni vir informacij za medije po vsem svetu, ko gre za zasebno življenje znanih osebnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
tate mcrae jack hughes razhod par pevka hokejist

Kakšen odnos imata Antonio Banderas in Melanie Griffith po ločitvi?

Več sto ljudi pred cerkvijo čakalo Ronalda in Georgino, poroke ni bilo

24ur.com Nekdanje dekle Liama Payna se je zaročilo dva meseca po njegovi smrti
24ur.com Ian McKellen prekinil razmerje s 54 let mlajšim partnerjem
24ur.com Tom Brady in Irina Shayk nimata več časa drug za drugega
24ur.com Kaj je šlo narobe v razmerju Dakote Johnson in Chrisa Martina?
24ur.com Tori Spelling in Dean McDermott se po 17 letih ločujeta
Zadovoljna.si Ko sta se spoznala, je bil star 18 let, njegova bodoča žena pa 44
Zadovoljna.si Intervju: Po 12 letih sva se s fantom razšla
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
barbamama
09. 08. 2026 15.46
res povsem nepomembna novica za Slovenistan
Odgovori
+2
2 0
LinaAnil
09. 08. 2026 15.30
Kdo in kdo?
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
09. 08. 2026 15.12
Sandro Bullock so ujeli v druzbi najboljšega prijatelja od njenega nedavno umrlega partnerja. Mislim, sej je lepo, da se dobivata, sam kaj ko je poročen in oče kar trem otrokom. Prvi problemi slavnih.
Odgovori
0 0
Pinokio
09. 08. 2026 15.07
Kdo pa sta ta dva in koliko sta pomembna za svet?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897