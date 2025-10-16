Razšla sta se Tom Cruise in Ana de Armas

Po manj kot letu dni naj bi se razšla Tom Cruise in Ana de Armas. "Iskrica je ugasnila, vendar še vedno uživata v družbi drug drugega in oba sta glede tega zelo odrasla," je za The Sun povedal vir. 63-letnik in 37-letnica naj bi tako, kljub razhodu, ostala prijatelja.
"Tom in Ana sta se imela skupaj lepo, a njun čas razmerja je minil. Ostala bosta dobra prijatelja, vendar nista več skupaj," je še dodal vir blizu para.
Govorice o njuni zvezi so se prvič pojavile februarja, ko so ju skupaj opazili na večerji v Londonu. Kasneje sta bila skupaj opažena na številnih romantičnih izletih, med drugim na jahti v Španiji in na koncertu skupine Oasis na londonskem stadionu Wembley. Čeprav o svoji romanci nista nikoli javno spregovorila, sta s svojo naklonjenostjo drug do drugega dala vedeti, da sta si izjemno blizu. Konec julija sta navidezno potrdila zvezo, ko sta se v Vermontu med sprehajanjem držala za roke.
Cruise ima za seboj kar nekaj razmerij, trikrat pa je bil tudi poročen. Z Mimi Rogers (1987–1990), z Nicole Kidman (1990–2001) in s Katie Holmes (2006–2012).
Kubanska igralka je bila poročena s španskim igralcem in modelom Marcom Clotetom (2011–2013), prav tako pa ji niso tuje odmevne romance. Tri leta je hodila z Benom Affleckom, leta 2024 pa so jo povezovali tudi z Manuelom Anidom Cuesto, pastorkom kubanskega predsednika Miguela Díaza-Canela Bermúdeza.
