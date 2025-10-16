Svetli način
Tuja scena

Razšla sta se Tom Cruise in Ana de Armas

Los Angeles, 16. 10. 2025 13.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Zvezdniški par Tom Cruise in Ana de Armas naj bi se po manj kot enem letu zveze razšel. Viri blizu para navajajo, da je "iskrica ugasnila", vendar naj bi kljub temu ostala dobra prijatelja. Igralca sta bila v javnosti prvič skupaj opažena v začetku leta, ko so ju radovedni očevidci ujeli na večerji v Londonu.

Po manj kot letu dni naj bi se razšla Tom Cruise in Ana de Armas. "Iskrica je ugasnila, vendar še vedno uživata v družbi drug drugega in oba sta glede tega zelo odrasla," je za The Sun povedal vir. 63-letnik in 37-letnica naj bi tako, kljub razhodu, ostala prijatelja.

Tom Cruise in Ana de Armas
Tom Cruise in Ana de Armas FOTO: AP

"Tom in Ana sta se imela skupaj lepo, a njun čas razmerja je minil. Ostala bosta dobra prijatelja, vendar nista več skupaj," je še dodal vir blizu para.

Govorice o njuni zvezi so se prvič pojavile februarja, ko so ju skupaj opazili na večerji v Londonu. Kasneje sta bila skupaj opažena na številnih romantičnih izletih, med drugim na jahti v Španiji in na koncertu skupine Oasis na londonskem stadionu Wembley. Čeprav o svoji romanci nista nikoli javno spregovorila, sta s svojo naklonjenostjo drug do drugega dala vedeti, da sta si izjemno blizu. Konec julija sta navidezno potrdila zvezo, ko sta se v Vermontu med sprehajanjem držala za roke.

Cruise ima za seboj kar nekaj razmerij, trikrat pa je bil tudi poročen. Z Mimi Rogers (1987–1990), z Nicole Kidman (1990–2001) in s Katie Holmes (2006–2012).

Kubanska igralka je bila poročena s španskim igralcem in modelom Marcom Clotetom (2011–2013), prav tako pa ji niso tuje odmevne romance. Tri leta je hodila z Benom Affleckom, leta 2024 pa so jo povezovali tudi z Manuelom Anidom Cuesto, pastorkom kubanskega predsednika Miguela Díaza-Canela Bermúdeza.

Tom Cruise Ana de Armas zveza razhod igralca
