Razšla sta se Tom Cruise in Ana de Armas

Po manj kot letu dni naj bi se razšla Tom Cruise in Ana de Armas . "Iskrica je ugasnila, vendar še vedno uživata v družbi drug drugega in oba sta glede tega zelo odrasla," je za The Sun povedal vir. 63-letnik in 37-letnica naj bi tako, kljub razhodu, ostala prijatelja.

"Tom in Ana sta se imela skupaj lepo, a njun čas razmerja je minil. Ostala bosta dobra prijatelja, vendar nista več skupaj," je še dodal vir blizu para.

Govorice o njuni zvezi so se prvič pojavile februarja, ko so ju skupaj opazili na večerji v Londonu. Kasneje sta bila skupaj opažena na številnih romantičnih izletih, med drugim na jahti v Španiji in na koncertu skupine Oasis na londonskem stadionu Wembley. Čeprav o svoji romanci nista nikoli javno spregovorila, sta s svojo naklonjenostjo drug do drugega dala vedeti, da sta si izjemno blizu. Konec julija sta navidezno potrdila zvezo, ko sta se v Vermontu med sprehajanjem držala za roke.