Razstava fotografij Paula McCartneyja s prve ameriške turneje Beatlov

Ko je skupina The Beatles osvajala srca milijonov ljudi, je ustanovni član Paul McCartney vse to posnel s svojim fotoaparatom Pentax. Razstava, ki je potovala iz Združenega kraljestva v New York, tako kot pred šestimi desetletji četverica, gledalca popelje v norijo beatlemanije v letih 1963–64, ko je prva ameriška turneja skupino izstrelila med zvezde.

Več kot 250 McCartneyjevih fotografij ponuja njegov pogled na ta vrtinec pozornosti in oboževanja. Številne fotografije so polne naelektrenosti New Yorka 60. let prejšnjega stoletja, piše na spletni strani muzeja.

Fotografije, ki bodo predstavljene skupaj z videoposnetki in arhivskim gradivom, pa ne pričajo le o McCartneyjevi umetniški vsestranskosti, temveč obenem predstavljajo tako njegov osebni kot tudi zgodovinski zapis. Iz njih je med drugim razvidna intenzivnost urnika na turnejah, kjer so člani skupine z navdušenimi oboževalci in paparaci za petami drveli s koncertov do hotelov in potem znova na pot.

Fotografije delujejo tudi kot nekakšen družinski album, saj prikazujejo McCartneyja in člane skupine Johna Lennona, Georgea Harrisona in Ringa Starra v času, ko so se njihova življenja nepreklicno spremenila. Razstava, ki so jo v sodelovanju z McCartneyjem pripravili v londonski Nacionalni portretni galeriji, bo v Muzeju Brooklyn na ogled od 3. maja do 18. avgusta.