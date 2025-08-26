Razstavili še nikoli videne skice Charlesa Dickensa in njegove skupine med vajami

V Muzeju Charlesa Dickensa v Londonu so razstavili akvarelirane skice s tušem, ki prikazujejo angleškega dramatika Charlesa Dickensa in njegovo gledališko skupino med vajami za gledališke predstave, med drugim za Dickensovi igri Mr Nightingale's Diary in The Frozen Deep. Med letoma 1855 in 1857 jih je ustvaril Dickensov sosed Nathaniel Powell.

Videti je mogoče tudi upodobitve Dickensovega prijatelja, nekdanjega urednika revije Punch, Marka Lemona, njegove najstarejše hčerke Mamie Dickens ter viktorijanskega dramatika in romanopisca Wilkieja Collinsa, znanega po romanu Ženska v belem, s katerim je Dickens sodeloval pri pisanju igre The Frozen Deep, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Charles Dickens (v sredini) med vajami za njegovo delo Mr Nightingale's Diary.

Skice, ki jih je muzej pridobil nedavno, je ustvaril Powell, Dickensov sosed na trgu Tavistock v londonskem Bloomsburyju. Powell je nekoč zapisal: "Gospod in gospa Dickens sta nas povabila na gledališke predstave v njuni hiši. Bile so izjemno zanimive tako zaradi igralcev kot same uprizoritve in občinstva. Najpomembnejša je bila igra The Frozen Deep, pri kateri so sodelovali Dickens, Collins in Lemon. V moji skicirki iz leta 1857 so grobe skice likov." Eno od skic so v muzeju vključili v aktualno razstavo z naslovom Showtime!, ki bo na ogled do januarja 2026, ostale so razstavljene v delovni sobi, kjer je Dickens med drugim napisala romane Oliver Twist in Nicholas Nickleby.

Charles Dickens