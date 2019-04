Razveselila sta se sina

''Kaj je s to žensko, ki je ravnokar rodila in je najlepša na svetu???'' se je ob družinski fotografiji iz porodne sobe spraševal slavni igralec telenovel, ob tem pa občudoval svojo pogumno ženo Odalys , ki ga je osrečila s sinom. Nato je objavil še eno fotografijo, na kateri v naročju drži sina: ''Dobrodošel Rocco.''

Neučakana slavna zakonca sta že decembra razkrila otrokov spol in njegovo ime. ''Fantek je!!! Dobrodošel Rocco v družino!!! Čakamo te z veliko ljubeznijo in hrepenimo po tem, da te spoznamo. Patricio, hvala ti za to darilo,'' se je srčnemu izbrancu zahvalila 34-letna noseča Odalys. Ob tem je objavila še skupinsko fotografijo, na kateri seveda ni manjkal velik moder balon s helijem v obliki zvezdice, na katerem je v angleščini pisalo, da bo fantek.

Za Odalys in zvezdnika mehiških telenovel je to drugi otrok, saj že imata tri leta staro hčerkico Gio. Patricio ima iz zakona z igralkoGrettell Valdez še 10-letnega sina Santina.