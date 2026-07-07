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Razvpita zvezdnica Sanjskega moškega za en mesec v pripor

Dubrovnik, 07. 07. 2026 12.35 pred 54 minutami 2 min branja 10

Avtor:
E.K.
Razvpita zvezdnica Sanjskega moškega obsojena na mesec dni zapora

Po nedeljskem incidentu v dubrovniškem lokalu, kjer je 24-letna Laura Prgomet povzročila materialno škodo ter fizično napadla policista, je sodišče zvezdnici Sanjskega moškega Hrvaške odredilo mesec dni pripora. Kakšna bo končna sankcija, bo znano po koncu sodnega postopka, katerega datum za zdaj še ni določen.

Nekdanji tekmovalki šova Sanjski moški Hrvaške Laura Prgomet, ki je v nedeljo zvečer v središču Dubrovnika poskrbela za pravi škandal, je bilo odrejeno mesec dni pripora. 24-letnico so namreč zaradi motenja javnega reda in miru ter napada na uradne osebe pridržali na policijski postaji, danes zjutraj pa so jo po poročanju medija Dubrovački dnevnik vklenjeno v policijske lisice pripeljali pred državno tožilstvo, kjer so ji zaradi storitve dveh kaznivih dejanj zoper uradne osebe odredili pripor. Zvezdnica je namreč med incidentom napadla dva policista, pri čemer je eden od njiju utrpel poškodbe.

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"Odrejen ji je bil pripor do enega meseca, razlog za to pa je nevarnost ponovitve kaznivega dejanja. Pri tem so upoštevali dejstvo, da je ženska pokazala izrazito vztrajnost, agresivnost in brezobzirnost, pri čemer je žalila in fizično napadla policista, med napadom pa je policistka utrpela lažje telesne poškodbe," je za omenjeni medij povedal tiskovni predstavnik dubrovniškega okrožnega sodišča Pero Miloglav.

Spomnimo, Hrvatica je minulo nedeljo okoli 21. ure zakorakala skozi vrata priljubljenega obmorskega lokala ter začela razbijati in uničevati inventar, zaradi česar so mimoidoči nemudoma poklicali policijo.

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Medtem ko so jo policisti poskušali pridržati, je vpila, naj jo izpustijo, in zmerjala vse po vrsti. "Predvidevam, da je dekle doživelo živčni zlom. Kaj točno se je zgodilo, ne vem. Prišel sem v trenutku, ko je začela divje metati kozarce. V lokalu so pretresene stranke obnemelo opazovale. Žalila je vse okoli sebe – policiste, reševalce in mimoidoče," je lastnik lokala povedal za Net.hr.

Kljub njenemu velikemu razdejanju pa bar in apartma, v katerem je bivala, naj ne bi utrpela večje materialne škode. Največji problem za lastnika predstavlja javno osramočenje in pa neplačani računi gostov, ki so s kraja dogodka v šoku, ne da bi poravnali račune, pobegnili.

Za zdaj še ni uradno znano, kaj je privedlo do škandala oziroma kaj je sprožilo izbruh, ki je vplival na takšno vedenje, saj podrobnosti in okoliščine dogodka javnosti še niso razkrite.

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KOMENTARJI10

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hapiness
07. 07. 2026 13.26
ni za v javnost sploh ta ženska, če se ji lahko tko reče
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
07. 07. 2026 13.25
Po moje je to stanje povzročilo uživanje amfetaminov.
Odgovori
+1
1 0
inside1
07. 07. 2026 13.20
če je bil alkohol in droga je to popustilo, če ji je kdo kaj podatknil bi jo morali testirati, ker se bo "očistila" sedaj. Če pa je živčnega fasala, potem pa rabi psihatra. Samo tle v lisicah še šeta čisto skesana in ponižna. Pripor za en mesec, mal pretiravajo...
Odgovori
+1
1 0
mestni
07. 07. 2026 13.15
pri nas pa še nagrado dobijo
Odgovori
0 0
hapiness
07. 07. 2026 13.13
ženska je bolana. moaral bi na zdravljenje saj je nevarna sebi in drugim.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
07. 07. 2026 13.07
Queen Julija.
Odgovori
0 0
anko46
07. 07. 2026 13.04
Nič ne pišete o dvigu plač zdravnikom in dodatkom. Za nezanimive novice od južnih sosedov pa se najde čas. Žalostno
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+2
2 0
jouža
07. 07. 2026 13.30
lažje je objaviti copy-paste in google translate novice s kavča, kot opravljati resno novinarsko delo
Odgovori
0 0
Mio56
07. 07. 2026 12.56
Zaradi razgrajanja mesec dni zapora…. A pr nas zaradi ogoljufanja zaposlenih, korupcije,.. osebe dobijo prostor v parlamentu,na ministrstvih,…!!
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+8
9 1
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