Razvpita zvezdnica Sanjskega moškega za en mesec v pripor

Nekdanji tekmovalki šova Sanjski moški Hrvaške Laura Prgomet, ki je v nedeljo zvečer v središču Dubrovnika poskrbela za pravi škandal, je bilo odrejeno mesec dni pripora. 24-letnico so namreč zaradi motenja javnega reda in miru ter napada na uradne osebe pridržali na policijski postaji, danes zjutraj pa so jo po poročanju medija Dubrovački dnevnik vklenjeno v policijske lisice pripeljali pred državno tožilstvo, kjer so ji zaradi storitve dveh kaznivih dejanj zoper uradne osebe odredili pripor. Zvezdnica je namreč med incidentom napadla dva policista, pri čemer je eden od njiju utrpel poškodbe.

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"Odrejen ji je bil pripor do enega meseca, razlog za to pa je nevarnost ponovitve kaznivega dejanja. Pri tem so upoštevali dejstvo, da je ženska pokazala izrazito vztrajnost, agresivnost in brezobzirnost, pri čemer je žalila in fizično napadla policista, med napadom pa je policistka utrpela lažje telesne poškodbe," je za omenjeni medij povedal tiskovni predstavnik dubrovniškega okrožnega sodišča Pero Miloglav. Spomnimo, Hrvatica je minulo nedeljo okoli 21. ure zakorakala skozi vrata priljubljenega obmorskega lokala ter začela razbijati in uničevati inventar, zaradi česar so mimoidoči nemudoma poklicali policijo.