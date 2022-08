Razvpiti Andrew Tate ostal brez Facebooka in Instagrama

Meta je sporočila, da so vplivneža odstranili s svojih platform zaradi kršenja pravil podjetja, niso pa navedli dodatnih podrobnosti.

Kontroverzni kikboksar Andrew Tate je 'zaslovel' leta 2016, ko so ga izključili iz resničnostnega šova Big Brother zaradi domnevnega napada na sotekmovalko. Vplivneža je prepovedal tudi Twitter, in sicer po tem, ko je na družbenem omrežju zapisal, da bi morale ženske prevzeti odgovornost za spolne zlorabe.

Tate je postal znan na družbenih omrežjih zaradi svojih kontroverznih komentarjev in mačističnih pogledov. "Sem realist, in ko si realist, si seksist," je dejal Tate v enem od intervjujev na Youtube. Ženske je označil za lene in ocenil, da "samostojna ženska ne obstaja". "Če imam odgovornost za njo, moram imeti določeno stopnjo avtoritete. Ne moreš biti odgovoren za psa, če te ne uboga," je dejal v drugem intervjuju.