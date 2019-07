Razvpiti glasbenik ne plačuje preživnine: dolžan več deset tisoč dolarjev

Brownov letni prihodek naj bi, sodeč po pridobljenih dokumentih, znašal dobrih sedem milijonov evrov na leto, zato Nia ne more razumeti, zakaj ne izplačuje preživnine tako, kot je bilo dogovorjeno. Obenem je zatrdila, da se pevec ni odzval na številne sodne pozive in zaslišanja, zaradi česar so se vsi dogovori o plačevanju preživnine prolongirali. Brown je pred časom podal drugačno plat zgodbe in dejal, da svoje hčerke ne želi razvaditi s pretirano količino denarja. V svoji izjavi na sodišču je v preteklem letu dejal: ''Omogočiti štiriletnici vse, kar zahteva in si želi, je lahko škodljivo in mislim, da to zanjo ni najboljše.''Obenem je navedel, da plačuje približno 5500 evrov vsak mesec za Royaltyjino zasebno šolo, pokriva pa tudi vse zdravstvene stroške in stroške varuške. Vsak mesec naj bi iz svojega žepa odštel tudi 1600 evrov za porovanja in približno 1500 evrov za osebne pripomočke in darila. Nio je takrat obtožil, da njuno hčerko izkorišča za 'jahalnega konja' in da želi prek nje priti do več denarja ter ji zato ne namerava plačevati mesečne preživnine v višini 20.000 evrov.