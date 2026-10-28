Rdeča jakna Michaela Jacksona znova osvaja svet

Več kot štiri desetletja po izidu legendarnega videospota za uspešnico Thriller, se množice Američanov ponovno navdušujejo nad kultno rdeče-črno jakno Michaela Jacksona. Njegov vpliv na glasbo, modo in popularno kulturo ostaja izjemen tudi 17 let po smrti.

Michael Jackson FOTO: Profimedia

Jacksonova podoba iz videospota Thriller se je uvrstila na 18. mesto lestvice najbolj priljubljenih iskanj, zanimanje za kostume, povezane z glasbenikom, pa je doseglo najvišjo raven v zadnjem desetletju, za kar je gotovo poskrbel uspeh filma Michael, v katerem je slavnega pevca upodobil nečak Jafaar Jackson. Film je po svetu zaslužil več kot 880 milijonov evrov in postal prvi biografski film, ki je presegel milijardo ameriških dolarjev v prihodkih. Na Googlovi lestvici popularnih iskanj so se znašli tudi drugi prepoznavni liki iz sveta glasbe, filma in televizije, med njimi country pevec Kenny Rogers in zlobnež Skeletor iz franšize Gospodarji vesolja.

rdeča jakna FOTO: Facebook

Znamenita oblačila, rokavice in celo čevlji, ki jih je Jackson nosil na snemanju videospota, se bodo sicer še letos znašli na dražbi. Avkcijska hiša največ stavi prav na ikonično jakno, za katero si obetajo rekordno ceno.