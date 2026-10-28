Rdeča jakna Michaela Jacksona znova osvaja svet

Več kot štiri desetletja po izidu legendarnega videospota za uspešnico Thriller, se množice Američanov ponovno navdušujejo nad kultno rdeče-črno jakno Michaela Jacksona. Njegov vpliv na glasbo, modo in popularno kulturo ostaja izjemen tudi 17 let po smrti.
Jacksonova podoba iz videospota Thriller se je uvrstila na 18. mesto lestvice najbolj priljubljenih iskanj, zanimanje za kostume, povezane z glasbenikom, pa je doseglo najvišjo raven v zadnjem desetletju, za kar je gotovo poskrbel uspeh filma Michael, v katerem je slavnega pevca upodobil nečak Jafaar Jackson. Film je po svetu zaslužil več kot 880 milijonov evrov in postal prvi biografski film, ki je presegel milijardo ameriških dolarjev v prihodkih. Na Googlovi lestvici popularnih iskanj so se znašli tudi drugi prepoznavni liki iz sveta glasbe, filma in televizije, med njimi country pevec Kenny Rogers in zlobnež Skeletor iz franšize Gospodarji vesolja.
Znamenita oblačila, rokavice in celo čevlji, ki jih je Jackson nosil na snemanju videospota, se bodo sicer še letos znašli na dražbi. Avkcijska hiša največ stavi prav na ikonično jakno, za katero si obetajo rekordno ceno.
Znameniti videospot, ki ga je režiral John Landis, je izšel decembra 1983 in za vedno spremenil podobo glasbenih videospotov. Jacksonova kultna usnjena jakna, plesna koreografija in prizori z zombiji so postali eden najbolj prepoznavnih simbolov osemdesetih let. Strašljivo vzdušje videospota pa je poskrbelo, da je zvezdnikov kostum do danes ostal eden izmed najbolj priljubljenih v času noči čarovnic.
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