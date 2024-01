Rdeča preproga emmyjev v znamenju črno-bele klasike in rdečih toalet

Podelitev 75. nagrad emmy je zvezdnikom znova ponudila priložnost, da pokažejo svojo modno izbiro. Sprehod po rdeči preprogi tokrat razkriva precejšno zadržanost znanih obrazov, saj se je večina odločila za črno, belo ali celo sivo barvo, redke izjeme pa so posegle po živo rdeči, roza in celo zeleni. Kdo je najbolj izstopal?

Sezona podelitev nagrad je v polnem zamahu, čemur pritičejo tudi sprehodi po rdeči preprogi. Modni kiksi zvezdnikov nikoli ne ostanejo neopaženi, na ponedeljkovi 75. podelitvi emmyjev pa je bilo zaznati kar precej klasike. Morda celo zadržanosti s strani zvezdnikov, a večina se je odločila za črno, belo ali celo sivo barvo.

Kombinacijo črno-belih oblek so zastopale Mychal-Bella Bowman, Kaitlin Olson, Kathryn Hahn in Jessica Williams. Več zvezdnic je izbralo le eno barvo. V beli so med drugim blestele Ariana DeBose, Tracee Ellis Ross, Sheryl Lee Ralph, Karsen Liotta, Jasmin Savoy Brown, Issa Rae in Maria Bello, s klasično črno pa navdušile Holland Taylor, Sabrina Impacciatore, Juno Temple, Lizzy Caplan, Lux Pascal, Sharon Horgan, Keri Russell, Jennifer Coolidge, Priscilla Presley, Ayo Edebiri, Christina Ricci, Riley Keough, Nicole Boyd, Garcelle Beauvais, Niecy Nash-Betts, Josie Craven in Courtney Eaton.

Med redkimi izjemami, ki so stopile tudi na oder za zmagovalce, je bila Sarah Snook, najboljša dramska igralka, ki se je odločila za živo rdečo. Pri izbrani barvi so se ji pridružile igralke Amy Poehler, Abby Elliott, Juliette Lewis, Meghann Fahy, Camila Morrone, Katherine Heigl, Emily Hampshire, Janelle James in Suki Waterhouse, delno je 'sodelovala' tudi Lisa Ann Walter.

Nekaj zvezdnic, kot so Quinta Brunson, Alfie Fuller in Claire Danes, se je odločilo za rožnate odtenke, spet druge so izbrale elegantno temno vijoličasto. To so Rachel Brosnahan, Selena Gomez, Kirsten Dunst in Taraji P. Henson. Z izbiro srebrne barve je tokrat navdušila Marin Hinkle, svetlo modre z bleščicami Joan Collins, z modro toaleto J. Smith Cameron in Hannah Waddingham s pernato zelenkasto kreacijo.

Izjemno so izstopale Jessica Chastain in Padma Lakshmi z živahno zeleno, Anna Osceola prav tako z zeleno, a nekoliko bolj umirjeno, Robin Thede in Jenna Ortega z rahlo cvetličnim pridihom ter Simona Tabasco in Ali Wong z izrazito pomladnim vzorcem. Izrazito moško obleko v temno zeleni barvi je za tokratni dogodek izbrala Bella Ramsey.

