Rdeča preproga grammyjev: globoki dekolteji in razkošne obleke

Medtem ko so nekaterega zakrile svoje dekolteje in pozornost preusmerile na dolge vlečke in elegantne pričeske, pa so nekatere stavile na seksapil. Med njimi je zagotovo Priyanka Chopra , ki se je odločila za obleko z zelo globokim in drznim dekoltejem, ki je segal vse do popka. Dekolte je poudarila tudi Chrissy Teigen , za globok izrez pa se je odločila tudi Heidi Klum.

Nekatere zvezdnice pa so se po rdeči preprogi sprehodile tudi s svojimi izbranci. Med zvezdniški pari, ki so pozirali pred fotografskimi objektivi, so tudi Chrissy Teigen in John Legend, Heidi Klum in Tom Kaulitz,Priyanka Chopra in Nick Jonas,Kevin Jonas in Danielle Jonas,Joe Jonas in Sophie Turner,Anwar Hadid inDua Lipa ter Gwen Stefani in Blake Shelton.

Več utrinkov z rdeče preproge v priloženi fotogaleriji: