Tuja scena

Rdeča preproga: Kdo je navdušil in kdo ponesrečeno izbral?

Los Angeles, 02. 03. 2026 09.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Michael B Jordan z mamo Donno.

Podelitev nagrad igralskega ceha, ki je še zadnja takšna velika prireditev pred oskarji, je veliko ponudila. Zvezdniki so si med seboj podelili kipce za dosežke, stopili na rdečo preprogo in pokazali svoje modne izbire, spomnili pa so se tudi tistih, ki jih ni več med nami.

Med zvezdniki, ki so se sprehodili po rdeči preprogi podelitve nagrad igralskega ceha, so bili Timothée Chalamet, Emma Stone, Jenna Ortega in Michael B Jordan, ki je s filmom Grešniki obveljal za velikega zmagovalca podelitve. Igralec pa ni navdušil le s svojo predstavo v uspešnici, temveč tudi s svojo opravo in spremljevalko. Na prireditev je namreč prišel z mamo Donno.

Kot običajno, so se mnogi povabljenci odločili za tradicionalno črnino, za katero tudi modni strokovnjaki pravijo, da z njo ni mogoče zgrešiti. Med tistimi, ki so jo kombinirali z raznimi dodatki ali čipko, so bili Claire Danes, ki se je odločila za obleko modne hiše Prada, enako je izbral tudi Sam Rockwell, modna oblikovalka Nadine Merabi je oblekla Lizo Colón-Zayas, črno moško obleko Prada pa je z rumeno srajco kombiniral Adam Brody, ki je pred fotografi poziral s sončnimi očali. V črnini je bil tudi Ike Barinholtz, ki se je za modni videz obrnil na modno hišo Dior, enako pa je s klasično črno obleko in belo srajco storil tudi Seth Rogan, ki je ta večer domov odnesel tudi svoj kipec. Ethan Hawke je bil še eden od moških, ki so se odločili za Dior, le da je namesto suknjiča nad belo srajco oblekel telovnik z našitki. V črni dolgi svileni obleki je blestela tudi Kristen Wiig, v resastem pajacu se je pojavila Odessa A'zion, Mindy Kaling pa je črnino popestrila s čipko.

Nekateri pa na takšnih prireditvah raje izstopajo, kar pa najlažje naredijo prav z izbiro oblačil. V rdeči je veliko pozornosti pritegnila zvezdnica Grešnikov Wunmi Mosaku, Jenna Ortega, ki je bila nominirana za nastop v seriji Wednesday, je izbrala krilo v slogu spodnje srajce svetle barve, a z njo ni prepričala modnih kritikov. Da s svojimi modnimi izbirami rada izstopa, je na minulih rdečih preprogah že dokazala Teyana Taylor, mnenja o njeni tokratni opravi v srebrnih tonih pa so deljena. Kate Hudson je navdušila v beli dolgi obleki z ogrinjalom, Emma stone pa v vijolični obleki z ujemajočo se jopico. Med tistimi, ki so posegli po barvah, so bili tudi nekateri moški. Jesse Plemons je izbral rjavo obleko, ki jo je kombiniral s črno srajco, Timothée Chalamet je izbral bel suknjič, pod katerim je nosil belo srajco. V sivi s kombinacijo modre je blestel Michael B Jordan, prav tako v sivem pa je bil tudi Connor Storrie.

