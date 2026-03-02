Rdeča preproga: Kdo je navdušil in kdo ponesrečeno izbral?

Med zvezdniki, ki so se sprehodili po rdeči preprogi podelitve nagrad igralskega ceha, so bili Timothée Chalamet, Emma Stone, Jenna Ortega in Michael B Jordan, ki je s filmom Grešniki obveljal za velikega zmagovalca podelitve. Igralec pa ni navdušil le s svojo predstavo v uspešnici, temveč tudi s svojo opravo in spremljevalko. Na prireditev je namreč prišel z mamo Donno.

Kot običajno, so se mnogi povabljenci odločili za tradicionalno črnino, za katero tudi modni strokovnjaki pravijo, da z njo ni mogoče zgrešiti. Med tistimi, ki so jo kombinirali z raznimi dodatki ali čipko, so bili Claire Danes, ki se je odločila za obleko modne hiše Prada, enako je izbral tudi Sam Rockwell, modna oblikovalka Nadine Merabi je oblekla Lizo Colón-Zayas, črno moško obleko Prada pa je z rumeno srajco kombiniral Adam Brody, ki je pred fotografi poziral s sončnimi očali. V črnini je bil tudi Ike Barinholtz, ki se je za modni videz obrnil na modno hišo Dior, enako pa je s klasično črno obleko in belo srajco storil tudi Seth Rogan, ki je ta večer domov odnesel tudi svoj kipec. Ethan Hawke je bil še eden od moških, ki so se odločili za Dior, le da je namesto suknjiča nad belo srajco oblekel telovnik z našitki. V črni dolgi svileni obleki je blestela tudi Kristen Wiig, v resastem pajacu se je pojavila Odessa A'zion, Mindy Kaling pa je črnino popestrila s čipko.

