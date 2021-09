Rdeča preproga: Megan Fox skoraj gola, Kourtney Kardashian v objemu izbranca

Slavnostna rdeča preproga video glasbenih nagrad MTV je znova dokazala, zakaj si je treba ogledati podelitev. Navsezadnje je tradicionalna slovesnost znana po spodbujanju drznih nastopov in premikanju mej, izrazito vpadljivih kreacijah in drznih modnih trendih ter še mnogo več.

Največ pozornosti in radovednih pogledov je bila letos nedvomno deležna igralka Megan Fox , ki je za podelitev glasbenih nagrad izbrala kreacijo modne hiše Mugler. Gre za dokaj preprosto prosojno obleko s bleščicami, skozi katero se je videlo tudi njeno spodnje perilo. Zvezdnica je že v preteklosti večkrat dokazala, da v javnosti ni nič kaj sramežljiva in da rada izbere provokativna oblačila, v katerih pokaže veliko gole kože. Na rdeči preprogi se ji je pridružil tudi srčni izbranec, glasbenik Machine Gun Kelly , ki je nosil svetlikajočo rdečo moško obleko modne hiše Dolce & Gabbana (več utrinkov v priloženi fotogaleriji). Zaljubljenca pa nista bila edini zvezdniški par na rdeči preprogi.

V priloženi fotogaleriji si lahko pogledate, kako so na rdeči preprogi blestele ostale zvezdnice, kot so Paris Hilton, Rita Ora, Camila Cabello, Avril Lavigne, Billie Eilish in drugi.

Podelitve sta se udeležila tudi Kourtney Kardashian in njen partner Travis Barker . 42-letna resničnostna zvezdnica in mama treh otrok se je pred fotografi sprehodila v kratki usnjeni obleki modnega oblikovalca Olivierja Theyskensa.

Če je Jennifer Lopez še v soboto plenila poglede in se izogibala nadležnemu oboževalcu v Benetkah, pa je nedeljski večer preživela na podelitvi video glasbenih nagrad MTV v Brooklynu. Tokrat se je znašla v vlogi podeljevalke, pripadala pa ji je ta čast, da je podelila prvi kipec večera. Na oder je stopila vsa nasmejana in sijoča – kot kaže, ji ljubezen do Bena Afflecka dobro dene. 52-letnica, ki rada pokaže svoje atribute, je za to posebno priložnost izbrala dvodelno opravo – nosila je kratek top, ki je poudaril njen dekolte, in zelo drzno krilo.