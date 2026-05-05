Rdeča preproga Met Gala: Najlepše, najslabše in zgrešene oprave zvezdnikov

Tudi letos so se po stopnicah muzeja, kjer se je razprostirala rdeča preproga, sprehodili številni zvezdniki, ki so dobili povabila na ta prestižni modni dogodek in s svojo opravo na unikaten in samosvoj način skušali interpretirati določeni kodeks oblačenja, ki sledi temi razstave.

Med tistimi, ki je pometla s konkurenco, je bila Beyonce, ki se je dogodka udeležila po desetletju, ob tej priložnosti pa je nadela izjemno dolgo ogrinjalo, s katerim so imeli težave predvsem varnostniki in organizatorji dogodka, saj je zakrilo dobršen del stopnic in tako onemogočilo fotografiranje vsem, ki so prihajali za njo. Pevka pa ob tem ni počakala in tudi sama pozirala za dodatne fotografije, s čimer je razočarala mnoge oboževalce.

Nič nenavadnega na Met Gala niso naglavni dodatki, kot so pokrivala in očala. Teh ni manjkalo niti letos. Presenetila je igralka Rachel Zegler, ki je letos dobila povabilo in si je čez oči zavezala trak bele tančice. Čeprav so pravila na dogodku jasna in določajo, da mlajšim od 18 let vstop ni dovoljen, pa so letos naredili izjemo. Med udeleženci sta tako bili kar dve najstnici, in sicer hči Nicole Kidman in Beyonce, ker pa sta obe zvezdnici letos poleg Anne Wintour gostili dogodek in sprejemali goste, sta bili dobrodošli tudi njuni hčerki.

Ker je bila tema letošnjega dogodka umetnost, ki je že od nekdaj poveličevala človeško telo, pa je bilo pričakovati, da bodo to poudarili tudi povabljenci. Med tistimi, ki so poveličevale telo in se tako poklonile umetnosti, so bile Chase Infiniti v obleki Thoma Brownea ter Doja Cat in Hailey Bieber, ki sta obe izbrali opravi modne hiše Saint Laurent.

Mnogi kritiki so bili najbolj navdušeni nad pevko Sabrino Carpenter, ki se je edina spomnila, da je tudi film tretiran kot umetnost, njena obleka modne hiše Dior pa je to lepo ponazorila.