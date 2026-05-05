Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Rdeča preproga Met Gala: Najlepše, najslabše in zgrešene oprave zvezdnikov

New York, 05. 05. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
K.Z.
Beyonce

Newyorški Metropolitanski muzej je znova gostil težko pričakovani največji in najprestižnejši modni dogodek leta. Tema letošnjega Met Gala, ki so mu po kodeksu oblačenja letos sledili povabljeni, je bila moda je umetnost, na rdeči preprogi pa so tudi letos nekateri blesteli, drugi razočarali, tretji pa popolnoma zgrešili bistvo.

Tudi letos so se po stopnicah muzeja, kjer se je razprostirala rdeča preproga, sprehodili številni zvezdniki, ki so dobili povabila na ta prestižni modni dogodek in s svojo opravo na unikaten in samosvoj način skušali interpretirati določeni kodeks oblačenja, ki sledi temi razstave.

Beyonce s hčerko Blue Ivy.
Beyonce s hčerko Blue Ivy.
FOTO: Profimedia

Med tistimi, ki je pometla s konkurenco, je bila Beyonce, ki se je dogodka udeležila po desetletju, ob tej priložnosti pa je nadela izjemno dolgo ogrinjalo, s katerim so imeli težave predvsem varnostniki in organizatorji dogodka, saj je zakrilo dobršen del stopnic in tako onemogočilo fotografiranje vsem, ki so prihajali za njo. Pevka pa ob tem ni počakala in tudi sama pozirala za dodatne fotografije, s čimer je razočarala mnoge oboževalce.

Nič nenavadnega na Met Gala niso naglavni dodatki, kot so pokrivala in očala. Teh ni manjkalo niti letos. Presenetila je igralka Rachel Zegler, ki je letos dobila povabilo in si je čez oči zavezala trak bele tančice.

Čeprav so pravila na dogodku jasna in določajo, da mlajšim od 18 let vstop ni dovoljen, pa so letos naredili izjemo. Med udeleženci sta tako bili kar dve najstnici, in sicer hči Nicole Kidman in Beyonce, ker pa sta obe zvezdnici letos poleg Anne Wintour gostili dogodek in sprejemali goste, sta bili dobrodošli tudi njuni hčerki.

Ker je bila tema letošnjega dogodka umetnost, ki je že od nekdaj poveličevala človeško telo, pa je bilo pričakovati, da bodo to poudarili tudi povabljenci. Med tistimi, ki so poveličevale telo in se tako poklonile umetnosti, so bile Chase Infiniti v obleki Thoma Brownea ter Doja Cat in Hailey Bieber, ki sta obe izbrali opravi modne hiše Saint Laurent.

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter
FOTO: Profimedia

Mnogi kritiki so bili najbolj navdušeni nad pevko Sabrino Carpenter, ki se je edina spomnila, da je tudi film tretiran kot umetnost, njena obleka modne hiše Dior pa je to lepo ponazorila.

Razlagalnik

Met Gala, uradno imenovana Costume Institute Gala, je letni dobrodelni dogodek, ki poteka v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Njen primarni namen je zbiranje sredstev za Inštitut za kostume (Costume Institute), ki je edini oddelek muzeja, ki se mora samostojno financirati. Dogodek označuje odprtje vsakoletne modne razstave in velja za enega najbolj ekskluzivnih družabnih dogodkov na svetu, kjer se združijo svetovi visoke mode, filma, glasbe in umetnosti.

Anna Wintour je dolgoletna glavna urednica ameriške revije Vogue in ena najvplivnejših oseb v svetu mode. Od leta 1995 je predsednica Met Gala, kjer ima glavno besedo pri sestavljanju seznama povabljenih gostov, izbiri teme dogodka in oblikovanju celotne vizije večera. Njena vloga je ključna pri tem, da je dogodek postal globalni modni fenomen, saj osebno odobri vsako povabilo, kar dogodku daje pridih izjemne ekskluzivnosti.

Metropolitanski muzej umetnosti, pogosto imenovan preprosto 'The Met', je največji muzej umetnosti v Združenih državah Amerike in eden najbolj obiskanih na svetu. Nahaja se na robu Central Parka v New Yorku. Njegova zbirka obsega več kot dva milijona umetniških del, ki pokrivajo več kot 5.000 let svetovne zgodovine, od starodavnih civilizacij, kot sta Egipt in Grčija, do sodobnih mojstrovin. Muzej je znan po svoji arhitekturi in kot institucija, ki ohranja kulturno dediščino človeštva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
met gala rdeča preproga zvezdniki modni dogodek

Britney Spears priznala krivdo za neprevidno vožnjo

Manekenka nad hujšanje s pomočjo zdravil: Klofuta za vse ženske

Zadovoljna.si Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
24ur.com Znana je tematika prihodnjega Met Gala
24ur.com Luksuzna in ekstravagantna Met Gala: kaj pričakovati letos?
24ur.com Met Gala 2026 pod geslom 'Moda je umetnost'
24ur.com Met Gala: Rihanna razkrila nosečniški trebušček, Kim Kardashian v kačji koži
Zadovoljna.si Met gala 2024: glamurozen dogodek postane distopična vrtna zabava
24ur.com Kateri zvezdniki se še nikoli niso udeležili Met Gale?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
05. 05. 2026 09.35
oseba na drugi fotografiji. leva roka dodobra obdelana direkt v žilo
Odgovori
0 0
Wolfman
05. 05. 2026 09.11
Tile zadetki, pa bog si ga vedi kaj vse jih je v življenju zaznamovalo, da se takšni razkazujejo. Še nikoli nisen videl kaj gršega in tako neživega, kot se je predstavila Heide Klum!
Odgovori
-1
1 2
Sir Oliver
05. 05. 2026 09.06
Ahahahahaha, nasmejali so me. Manjka še Trump. On niti ne potrebuje nobene posebne oprave.
Odgovori
-3
0 3
Wolfman
05. 05. 2026 08.55
Jasno se vidijo posledice uživnja drog, delovanje kombinacije alkohola ter protibolečinskih zadev, raznih anastetikov, pomirjeval in uspaval?
Odgovori
+3
5 2
Slash
05. 05. 2026 08.47
So se pa opicanl.
Odgovori
+0
2 2
Samo navijač
05. 05. 2026 08.47
Bolniki.
Odgovori
+3
5 2
Sil Ka 1
05. 05. 2026 08.48
Tudi tisti, katerim je to všeč.
Odgovori
+0
2 2
WHITE BOY
05. 05. 2026 08.46
zbor Epstainovinovih strank bi se lahko temu reklo
Odgovori
+5
7 2
SpamEx
05. 05. 2026 08.45
brezvezniki. namesto da bi bili bolj družbeno angažirani se grejo raje maškare
Odgovori
+6
8 2
Sil Ka 1
05. 05. 2026 08.45
Le kako moreš biti bogi, da take stvari obožuješ
Odgovori
+5
7 2
Spijuniro Golubiro
05. 05. 2026 08.41
Maškarce
Odgovori
+4
6 2
Omizje
05. 05. 2026 08.40
afngunc
Odgovori
+5
7 2
bb5a
05. 05. 2026 08.28
Vsi ki se pojavljajo na takšnih bukovih prireditvah, niso lih diht v glavi... k petletni otroc na maškaradi...
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
Portal
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Drzen videz razdelil modno javnost
Drzen videz razdelil modno javnost
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Novi predpisi: Zaprtje teras med hudo vročino
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692