Rdeča preproga MTV VMA nagrad: tančice, čipke, resice in gola koža

Nagrade MTV VMA so na rdečo preprogo UBS Arena v New Yorku privabile številne zvezdnike iz sveta glasbe, ki so se prišli poklonit štirim desetletjem nagrajevanja najboljših, ti pa so se-kot dogodku pritiče-potrudili tudi z izbiro oblačil. Predvsem gledalci se strinjajo, da je največ pozornosti pritegnila voditeljica Megan Thee Stallion, za katero na družbenih omrežjih pišejo, da je bila 'glavna mačka'.