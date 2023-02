Rdeča preproga: na grammyjih zvezde zopet bolj drzne

Naj bo rožnata obleka iz perja ali pa drzna kreacija iz lateksa, zvezdniki so na letošnji podelitvi grammyjev poskrbeli za zanimivo in raznovrstno rdečo preprogo. Po mirnem obdobju, v katerem se je zdelo, da so bili slavni s svojimi opravami nekoliko bolj zadržani, je rdečo preprogo zopet zavzela ekstravaganca.

V rožnati barvi so blestele Kacey Musgraves , Alisha Gaddis in Bebe Rexha , za drzno rdečo so se odločile Madonnina potomka Lourdes Leon , pop zvezdnica Lizzo in gospel zvezda Maranda Curtis . Na rdeči preprogi ni manjkalo niti klasične črno-bele kombinacije, v katero so se odele Blac Chyna , Shania Twain in Amber Rose , medtem ko so v srebrnih in zlatih toaletah blestele Mary J. Blige , Heidi Klum in Camila Cabello .

Na minimalizem sta pozabila tudi Sam Smith in Kim Petras, ki sta za prejela kipec pesem Unholy. Na rdečo preprogo sta prišla v družbi kraljic preobleke Gottmik in Violet Chachki ter ostalih spremljevalcev, vsi pa so za to priložnost nadeli rdeče oprave. Raperka Cardi B je navdušila v kreaciji indijskega oblikovalca Gaurava Gupte, za modro barvo pa se je odločila tudi Taylor Swift, ki je nadela kreacijo modne hiše Roberto Cavalli. Po črnih toaletah podobnega kroja sta posegli raperka Doja Cat v lateks kreaciji modne hiše Versace in brazilska pevka, tekstopiska in televizijska voditeljica Anitta.

In v čem so zvezde sijale na odru? Beyonce, ki je na grammyjih pisala zgodovino, je za priložnost nadela Gucci toaleto, nasmejana Adele se je odločila za toaleto francoske modne hiše Louis Vuitton, prva dama Jill Biden, ki je podelila kipca za najboljšo pesem leta, je na oder prišla v svetlikajoči se opravi oblikovalca Oscarja De La Rente, medtem ko je kraljica popa Madonna presenetila z bolj konservativno opravo. Nagrajenca Steva Lacyja pa je 'oblekel' Saint Laurent.

Zvezdnike in vse, ki radi spremljajo popularno kulturo, čaka pestra prva tretjina leta. Po januarskih zlatih globusih in nagradah po izboru kritikov ter sedaj grammyjih se bodo v februarju podeljevale še nagrade BRIT, BAFTE in nagrade SAG, marca pa se bo vrhunec sezone odvil s podelitvijo prestižnih oskarjev. Pred ljubitelji rdeče preproge so tako še razburljivi meseci.