Rdeča preproga: od mavrične prečke do moških na verigi

Na podelitvi glasbenih nagrad VMA (Video Music Awards) ameriške televizijske mreže MTV ni nikoli dolgčas. Tako kot vsako leto so tudi letos zvezdniki in njihovi stilisti poskrbeli za številne nepozabne modne kreacije, ki so jih znani obrazi še pred podelitvijo samozavestno predstavili na rdeči preprogi. Prestižen dogodek je letos vodil komik Sebastian Maniscalco, na odru pa so svoje hite odpeli nekateri glasbeniki, med njimi Camilla Cabello, Shawn Mendes, Jonas Brothers, Lizzo in Taylor Swift. Zvezdniki tudi tokrat niso razočarali s svojimi modnimi kombinacijami in so bili prava paša za oči navzočih. Več utrinkov z rdeče preproge si lahko ogledate v fotogaleriji.