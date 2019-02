Rdeča preproga: od stroge elegance do glamurozne romantike

V Los Angelesu je potekala 91. podelitev ene izmed najprestižnejših nagrad v svetu filma: oskarji. Zlati kipec za najboljšo igralko je prejela 45-letna britanska igralka Olivia Colman, ki se je slavnostnega dogodka udeležila v spremstvu soproga, glasbenika Eda Sinclaira. 37-letni Rami Malek, ki je navdušil z upodobitvijo legendarnega pokojnega glasbenika Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody, pa je prejel oskarja za najboljšega moškega igralca. Na rdeči preprogi se je pojavil v spremstvu partnerice Lucy Boynton.

Colmanova in Malek nista bila edina, ki sta na glamurozno rdečo preprogo zakorakala v spremstvu svojih boljših polovic: zvezdniških parov je bilo veliko, manjkalo pa ni niti samskih, ki so blesteli v takšnih in drugačnih oblačilih. Nekateri so izbrali strogo eleganco in umirjene barvne tone, drugi so si drznili več in tako posegli po krojih ter barvah, ki so bile vse prej kot monotone.