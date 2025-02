Rdeča preproga SAG: Keke Palmer po 40 letih oživila obleko Jamie Lee Curtis

Podelitve nagrad poleg samega dogajanja vedno postrežejo z zanimivimi videzi priljubljenih zvezdnikov. Tudi tokrat so na rdeči preprogi SAG nagrad blestele številne igralke, za največje presenečenje večera pa je poskrbela Keke Palmer, ki je nosila isto obleko kot Jamie Lee Curtis pred skoraj 40 leti. Med igralci je bila ponovno priljubljena črna klasika, nekateri pa so svoj videz popestrili z različnimi modnimi dodatki.

OGLAS

Na podelitvi nagrad Ceha filmskih igralcev (SAG) je bilo mogoče videti kar nekaj neverjetnih modnih videzov. V Los Angelesu so se včeraj po rdeči preprogi sprehodili najimenitnejši filmski igralci. Prisotne in gledalce so očarali s svojim čarom, piko na i pa so dodale njihove prestižne večerne oprave. Podelitev nagrad SAG, ki nagrajuje najopaznejše filmske in televizijske nastope preteklega leta, je zadnja večja podelitev nagrad pred oskarji, ki bodo potekli 2. marca.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

















Timothée Chalamet icon-picture-layer-2 1 / 10

Tudi letos so bile priljubljene klasične moške obleke v temnih barvah, za katere so se med drugim odločili Jeremy Allen White, Kieran Culkin, Adam Brody, Colin Farrell, Ebon Moss-Bachrach in Daniel Craig. Timothée Chalamet in Jeremy Strong sta tokrat svoj videz popestrila z zeleno barvo, Colman Domingo pa je blestel v belem. Izjemno je izstopal Drew Starkey, ki je kravato zamenjal z rdečim šalom, ki ga je kombiniral s svetlomodro srajico in svetlorjavimi elegantnimi hlačami.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

















Selena Gomez icon-picture-layer-2 1 / 10

Med igralkami pa letos ni prevladovala določena barva. Zvezdnice so blestele v najrazličnejših večernih toaletah. Demi Moore in Jamie Lee Curtis sta se odločili za elegantno črno, medtem ko se je Pamela Anderson odločila za belo obleko, oboževalce pa zopet navdušila s svojim naravnim videzom, saj 57-letnica že dlje časa glasno zagovarja videz brez ličil. Monica Barbaro je izstopala v rdeči, Ariana Grande pa je nosila rožnato obleko, ki je spominjala na kostumografijo filma Žlehtnoba, v katerem je navdušila s svojo vlogo dobre čarovnice. Njena soigralka Cynthia Erivo se je kakor Michelle Yeoh odločila za srebrno. Izstopali pa sta tudi igralki Jane Fonda in Leighton Meester, ki sta nosili nekoliko bolj unikatni obleki.

Keke Palmer FOTO: Profimedia icon-expand