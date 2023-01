Rdeča preproga zlatih globusov navdušila modne poznavalce

Zlati globusi so nazaj s tem pa se je na rdečo preprogo vrnil tudi ves glamur. Največje hollywoodske zvezde so podelitev nagrad, ki se je po premoru vrnila tudi na televizijske sprejemnike, pozdravile v osupljivem slogu in poskrbele za veliko nepozabnih videzov, nad njihovim izborom pa so bili navdušeni tudi modni poznavalci in kritiki.

Podelitev zlatih globusov so z izbiro garderobe pozdravili zvezdniki, ki so se po rdeči preprogi sprehodili v modnih kreacijah prestižnih modnih hiš. Po tem, ko so mnogi lanskoletno podelitev bojkotirali, se je Združenje hollywoodskih tujih novinarjev, ki podelitev tudi organizira, za leto 2023 znova potrudilo in pripravilo veliko prireditev, na kateri se je trlo zvezdnikov.

icon-expand Steven Spielbeg je izbral klasično moško obleko. FOTO: Profimeda

Jubilejna 80. podelitev je potekala v dvorani hotela Beverly Hilton v Los Angelesu, zvezdniki, ki so se sprehodili po rdeči preprogi pa so se odločili nositi vse od glamuroznih oblek pa do bolj avantgardnega videza. Med najbolj nepozabnimi so bile igralke Julia Garner v roza obleki modne hiše Gucci, pevka Selena Gomez v žametni obleki Valentino, igralka Sheryl Lee Ralph pa v bleščičasti opravi Aliétte. V svoji elegantni črni obleki je navdušila pevka Rihanna, ki je bila nominirana za najboljšo izvirno pesem, kombinirala pa jo je s čevlji oblikovalca Giuseppeja Zanottija in torbico Rogerja Vivierja. Sprehodu po rdeči preprogi se je sicer izognila, a kljub temu ni ostala neopažena.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Igralka Jessica Chastain je nosila prosojno obleko Oscarja de la Rente z zapletenim vzorcem, podobnim mreži in okrašenim z dragulji z očarljivim okroglim vratnim izrezom. Njena igralska kolegica Margot Robbie je blestela v rožnati Chanelovi obleki iz čipke in svilenega tila. Izdelava videza po meri – okrašenega s perjem, bleščicami in kroglami – je trajala 750 ur. Jennifer Hudson, ki je tudi podelila enega izmed zlatih globusov, je nosila zlato vezeno obleko CD Greene, nakit Pomellato in salonarje oblikovalca Giuseppeja Zanottija. Navdušili tudi moški Neopaženi niso ostali niti zvezdniki, ki so se prav tako potrudil z izbiro obleke in modnih dodatkov. Igralec Andrew Garfield je izbral drzno obleko v oranžni barvi. Coleman Domingo je nosil okrašeno črno obleko. Tyler James Williams, ki je prejel nagrado za najboljšega stanskega igralca v ABC-jevi uspešnici, pa je navdušil v ohlapni obleki modre barve s črtami, modne hiše Amiri. Donald Glover pa je blestel v Saint Laurentu, ki je črn smoking suknjič z dvojnim zapenjanjem oblekel čez belo satenasto ogrinjalo in ujemajoče se hlače, ki so bile videti tako udobne kot pižama – a veliko bolj šik.