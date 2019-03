Odvetniki 52-letnega pevca R. Kellyjaso zaprosili sodnika v Chicagu, kjer mu sodijo za očitana dejanja spolnih zlorab, da bi dobil dovoljenje, da bi odpotoval v Dubaj, da bi lahko zaslužil denar in imel nekaj koncertov.

Zvezdnika menda tarejo finančne težave, poleg tega nekdanja ženaAndrea zahteva preživnino za njune otroke, s plačevanjem katere naj bi bil v krepkem zaostanku. Zdaj naj bi prav zaradi tega rad dobil finančno injekcijo, da bi poravnal sodne stroške in ostale obveznosti. Znano je, da so mu odpovedali koncerte v Illinoisu, prav tako pogodbo za snemanje.

Pred sodiščem Leighton pa so ga pričakale oboževalke, od ene pa je v roke dobil rdečo vrtnico in voščilnico. Njegov odvetnik za glasbene posle je sicer dejal, da za Dubaj zaenkrat ne kaže dobro in da bodo z organizatorji pogajanja glede koncertov morali prilagoditi. Odvetnik Steve Greenberg je tudi izdal, da so morali sodniku priskrbeti več informacij glede potovanja, preden bi mu lahko dovolil potovati.

Pevca so 22. februarja obtožili v desetih primerih hudih spolnih zlorab zaradi domnevnega napada na tri mladoletne deklice in eno odraslo žensko. R. Kelly vseeno upa, da bo v Dubaju aprila imel pet koncertov in da se bo imel možnost srečati s člani kraljevih družin v Združenih arabskih emiratih.